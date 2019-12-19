Uzun, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda incelemelerde bulundu - Son Dakika

Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden Yurduntepe Kayak tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.



Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, beraberinde Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nida Sinsi ve Yol İş Sendikası 2' nolu Kastamonu Şube Başkanı Sadık Düzgün ile birlikte Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yer alan Yurduntepe Kayak tesislerinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından konuşan Uzun, "Karabük'te devam eden Keltepe Kayak Merkezi için ne gibi çalışmalar yapabiliriz, bunu araştırmak için Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda bulunan kayak tesislerindeki çalışmaları incelemeye geldik. Burada Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından yapımı kısa süre sonra tamamlanacak olan Yurduntepe Kayak tesisleri hakkında Genel Sekreter Yardımcısı Nida Bey'den bilgiler aldık. İki etaptan oluşan Yurduntepe Kayak tesisinde birinci etap da pist 3 bin metre ve 6 kişi taşıma kapasiteli Porsche dizayn kapanabilir kabinler bulunuyor. İkinci etap da ise; pist uzunluğu bin 500 metre ve 4 kişi taşıma kapasiteli kabinsiz telesiyejlerin olduğunu gördük. Diğer yandan geçtiğimiz yıl Kastamonu İl Özel İdaresi'nden geçici bir süreliğine Keltepe Kayak merkezinde pistlerde kullanmak üzere tedarik ettiğimiz kar ezme makinesini daha detaylı inceleme fırsatı bulduk. Benim açımdan faydalı bir ziyaret oldu. Çünkü Karabük'te devam eden Keltepe Kayak merkezimiz için fikir alışverişinde bulunduk ve teknik bilgiler aldık" dedi. - KARABÜK