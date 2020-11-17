Uzun ince bir yoldayım

Duvara asılı sazı alıp Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü okuyan Jessica May, Türkiye'ye geldiğinden bu yana usta ozanları keşfettiğini söyledi ve ekledi:

"Aşık Veysel'in eserlerini dinlerken kendimi bambaşka diyarlarda hissediyorum. En sevdiğim eseri 'Uzun İnce Bir Yoldayım', çünkü bana Brezilya'dan Türkiye'ye gelişimi ve hayat mücadelemi hatırlatıyor."