Uzun ince bir yoldayım
17.11.2020 09:41
Duvara asılı sazı alıp Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü okuyan Jessica May, Türkiye'ye geldiğinden bu yana usta ozanları keşfettiğini söyledi ve ekledi: "Aşık Veysel'in eserlerini dinlerken kendimi bambaşka diyarlarda hissediyorum.
Duvara asılı sazı alıp Aşık Veysel'in "Uzun İnce Bir Yoldayım" türküsünü okuyan Jessica May, Türkiye'ye geldiğinden bu yana usta ozanları keşfettiğini söyledi ve ekledi:
"Aşık Veysel'in eserlerini dinlerken kendimi bambaşka diyarlarda hissediyorum. En sevdiğim eseri 'Uzun İnce Bir Yoldayım', çünkü bana Brezilya'dan Türkiye'ye gelişimi ve hayat mücadelemi hatırlatıyor."
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