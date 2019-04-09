Son Dakika Haberleri: Uzun Kış Besicileri Mağdur Etti

Uzun Kış Besicileri Mağdur Etti

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış sezonunun bu yıl uzun ve sert geçmesi besicileri mağdur etti.

Uzun Kış Besicileri Mağdur Etti, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kış sezonunun bu yıl uzun ve sert geçmesi besicileri mağdur etti. Her yıl Mart ayı sonunda hayvanlarını meralara götüren besiciler bu yıl bunu yapamadıkları için çevre illerden ot almak zorunda kaldıklarını, bunun da kendilerini maddi anlamda zora soktuğunu söyledi. Yüksekova ilçesinde bu yıl kış sezonunun uzun ve sert geçmesi besicileri olumsuz etkiledi. Kar yağışının halen aralıklarla devam ettiği ilçede, besiciler, günün ilk ışıklarıyla uyanıp yaz aylarında hazırladıkları ot balyalarını öküzlere bağladıkları kızakların yardımıyla hayvanlarına taşıyor. Yaklaşık 30 bin büyükbaş ile 360 bin küçükbaş hayvanın bulunduğu ilçede besiciler artık hayvanlarına yem bulmakta zorluk çekiyor. İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Aksu Köyü'ndeki besiciler, son 20 yılın en ağır kışını geçirdiklerini, hayvanlarını yaklaşık 6,5 aydır ahırda beslediklerini söyledi. OT VE SAMAN TÜKENDİ

Halen kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu Aksu Köyü'nde yaşayan besici Senar Durna, ellerindeki yem stoğunun artık tükendiğini ve artan yem fiyatları nedeniyle de zor günler geçirdiklerini söyledi. Durna, "Hayvanlarımızı 6 aydan fazla bir zamandır ahırlarda beslemek zorunda kaldık. Yem bulma konusunda çok zorluk çekiyoruz. Uzun süren kış mevsimi, bizleri zor durumda bıraktı. Elimizdeki ot ve samanları da tükettik. Şuanda bize yakın olan illerden temin etmeye çalışıyoruz. Ancak yem fiyatlarında büyük artış var. Geçtiğimiz yıl Mart ayının sonlarında hayvanlarımızı dağlarda ve ovalarda otlatıyorduk. Ancak bu yıl metrelerce kar var. Böyle devam ederse Nisan ayı sonuna kadar hayvanlarımız ahırlarda kalacak. Biz besiciler olarak zor durumdayız" dedi. - Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:19 Kaynak: DHA

Hakkari, Kar, Yüksekova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TV Fiyatlarında Büyük Yükseliş! İşte Özelliğine Göre Fiyat Değişimi Ozan Kabak, Mart Ayının En İyi Genç Oyuncusu Yarışmasında Aday Gösterildi Son Dakika! CHP Sözcüsü: İstanbul'da Geçersiz Oyların Yüzde 96'sı Sayıldı, İmamoğlu 14 Bin 532 Oy Önde AK Parti Kulislerinde İstanbul İçin Üç Farklı Görüş Öne Çıkıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 12:14:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzun Kış Besicileri Mağdur Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]