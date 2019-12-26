Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi, közde patates - Son Dakika
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Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi, közde patates

6 saat önce

ERZURUM'da soğuk kış gecelerinin en büyük eğlencesi sobada patates közlemesi. Evlerde artık yapılmayan patates közlemesi kent merkezinde bulunan kıraathane ve kahvelerde yapılmaya başladı.

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi, közde patates, System.String[]

ERZURUM'da soğuk kış gecelerinin en büyük eğlencesi sobada patates közlemesi. Evlerde artık yapılmayan patates közlemesi kent merkezinde bulunan kıraathane ve kahvelerde yapılmaya başladı.

Merkez Yakutiye ilçesi Yoncalık semtinde bulunan Temelli Kıraathanesi'nde özel sobada yapılan patates közlemesi, soğuk kış gecelerinde semt sakinlerine nostalji yaşatıyor. Mekanda saat 17.00'de yakılan sobada vatandaşlar yanlarında getirdikleri patatesleri fırına diziyor. 3 ayrı bölmesi bulunan sobaya konulan patateslerin pişip pişmediklerini kontrol etmek ise işletme sahibi Şener Temelli'ye ait. Kıraathanenin bir kültür merkezi gibi hizmet verdiğini belirten Temelli, vatandaşların patates közlemesinden para almadıklarını söyledi. Mekan müdavimleri yanlarında getirdikleri patatesleri sobanın fırınına dizip pişmesine beklerken ya kitap okuyor ya da oyun oynuyorlar. Uzun kış gecelerinde patates közlemesinin vazgeçilmez olduğunu belirten vatandaşlar, "Eskiden evlerde sobalarda patates közlemesi yapılıyordu. Ancak yükselen apartmanlar, kalorifer ve doğal gazla ısınma sebebiyle evlerde bu alışkanlık unutuldu. Biz de burada patates közleyerek nostalji yaşıyoruz" dedi.


Yakutiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 10:09 Kaynak: DHA
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