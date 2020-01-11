Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates - Son Dakika

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates

6 saat önce

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, soğuk kış gecelerinin gözdesi sobada patates közlemesi. İlçe merkezindeki kahvehanede közlenen patatesler, sıkça tüketiliyor.

Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates, System.String[]

BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, soğuk kış gecelerinin gözdesi sobada patates közlemesi. İlçe merkezindeki kahvehanede közlenen patatesler, sıkça tüketiliyor.

Genç ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki kahvehanede özel sobada yapılan patates közlemesi, soğuk kış gecelerinde ilçe sakinlerine nostaljiyi yaşatıyor. Kahvehanede saat 08.00'de yakılan sobada iş yeri sahibi telislerle aldığı patatesleri fırına diziyor. 2 ayrı bölmesi bulunan sobaya konulan patateslerin pişip pişmediklerini kontrol eden işletmeci Mehmet Döner, daha sonra gelenlere çay ve patates ikramında bulunuyor. 20 yıldır kahvehane işletmeciliği yapan Döner, halka patates ve çay ikramı yapmaktan mutluluk duyuğunu belirterek şöyle konuştu:

"20 yıldır bu kahvehane işletmeciliğini yapıyorum. Maalesef bu soba geleneğimiz, doğal gaz ve kalorifer çıkınca yok olmaya başladı. Biz de eski geleneğimizi yaşatmak için kahvehanemizin arka bölümüne soba kurup eski geleneği gelen müşterilerimize közde patates ikramı ile yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden evlerimizde soba ve kuzine vardı, şimdi ise bu geleneği kahvemizde közde patates ve çay ile yaşatmaya çalışıyoruz. Yaptığımız bu işten müşterilerimiz memnun biz memnunuz. Günde 30 ile 40 kilo patates tüketiyoruz. Müşterilerimize çay ve patates servisini yapıp bu soğuk kış gecelerinde müşterilerimde hem sohbet edip, hem çayını içiyor, hem de patatesini yiyor."

Müşterilerinden Yusuf Aktay ise, "Eskiden soba kültürümüz vardı. Elektrik ve internet yoktu, soba başında sohbet vardı. Kuzine soba içerisinde börek yapardık. İnşallah yavaş yavaş eskiye dönmeye başlarız. Alan da memnun, satan da memnun" diye konuştu.


Cumhuriyet Caddesi, Mehmet Döner, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altay Bayındır, Gökçe Kırgız'a abayı yaktı!
Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı Darbeci yarbay Murat Bolat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kaçırma planını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:58 BEYLİKDÜZÜ'NDE AVM'DEKİ İŞYERİNİ KURŞUNLAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA - Son Dakika
15:58 Tayvan lideri Tsai, seçim yarışını önde götürüyor - Son Dakika
15:57 Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Son Dakika
15:56 Resulayn'da tuzaklanan anti tank mayını etkisiz hale getirildi - Son Dakika
15:52 Başkan Aydar'dan basın emekçilerine anlamlı jest - Son Dakika
15:30 Pazar günü için plan yapanlar dikkat! İstanbul Valiliği uyardı - Son Dakika
11:06 Kilyos açıklarındaki çarpışmada kaybolan 3 balıkçıdan birinin cansız bedeni sudan çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 15:59:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzun kış gecelerinin vazgeçilmezi közde patates - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]