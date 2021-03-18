Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor - Son Dakika

Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor

18.03.2021 12:15
Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor, System.String[]

Zonguldak'ta denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camisi'nin yüzde 80'i tamamlandı.

Zonguldak'ta denize hakim noktada inşa edilen Uzun Mehmet Camisi'nin yüzde 80'i tamamlandı.

Terakki Mahallesi'nde 1,5 yıldır yapımı devam eden, yaklaşık 10 bin metrekarelik alanın 2 bin 535 metrekaresi üzerine yapılan camide, her biri 72 metre uzunluğunda 4 minare ve 22 kubbe bulunuyor.

Caminin girişinde ise mermer üzerine işlenmiş kentin sembolü olan kömürle Arapça "Ya Allah" hat yazısı yer alacak.

Eksi birinci katında 8 bin metrekare genişliğinde 190 araçlık otopark ve 81 abdesthanenin yapılacağı camide, 5 asansör bulunacak.

Yaklaşık 6 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin, Kadir Gecesi'nin idrak edileceği 8 Mayıs'ta ibadete açılması bekleniyor.

"Kentin simgesi olacak, çok güzel bir yapıt"

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, AA muhabirine, 1,5 yıl önce yapımına başlanan ve ismi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan caminin inşaatında sona yaklaşıldığını söyledi.

Şehrin simgesi olacak caminin yapımının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Alan, "Kaba inşaatı aylar önce bitmişti. İçerisindeki ince işçilik dediğimiz işler yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah 8 Mayıs'ta Kadir Gecesi Cumhurbaşkanımızın bizatihi katılarak açılışını yapacağı cami, kentimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Alan, camide 6 bin kişinin ibadet edebileceğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Caminin 4 minaresi var ve minarelerin yüksekliği 72 metre. Alt katında 190 araçlık otopark bulunan, 81 abdesthanesiyle beraber inşallah kentin simgesi olacak, çok güzel bir yapıt. Herkesin, kentimize misafir geleceklerin dikkatini çekecek çok güzel bir mimari. Uzun Mehmet Camisi, kentin çehresini değiştirecek çok güzel bir mimari. Caminin şehrimize kazandırılmasına en büyük katkıyı sağlayan, çok hassas bir şekilde bu işi takip eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Bizler de şantiye alanını ziyaret ederek çok sıkı şekilde takip ettik."

Terakki Mahallesi, Kadir Gecesi, Zonguldak, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uzun Mehmet Camisi ibadete açılacağı günü bekliyor - Son Dakika


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