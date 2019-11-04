Son Dakika Haberleri: Uzun menzilli Rus İHA'sının Suriye'de test uçuşu gerçekleştirdiği iddiası
Son Dakika Güncel Uzun menzilli Rus İHA'sının Suriye'de test uçuşu gerçekleştirdiği iddiası

Uzun menzilli Rus İHA'sının Suriye'de test uçuşu gerçekleştirdiği iddiası

7 saat önce

Rusya'nın uzun menzilli İHA'sı Orion'un Suriye'de test uçuşu gerçekleştirdiği iddia edildi.

Uzun menzilli Rus İHA'sının Suriye'de test uçuşu gerçekleştirdiği iddiası, System.String[]

Rusya'nın uzun menzilli İHA'sı Orion'un Suriye'de test uçuşu gerçekleştirdiği iddia edildi.


Rus basınında, Rusya ordusundaki uzmanlara dayandırılan haberde, 2016 yılında dizayn edilen geçtiğimiz yıl testleri başlatılan uzun menzilli 'Orion' insansız hava aracının Suriye'de testler gerçekleştirdiği iddia edildi.


Rusya Savunma Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl testlerinin devam ettiği açıklanan Orion insansız hava aracının bin 200 kilogram ağırlığı olduğu, 450 kilogram mühimmat ve yük taşıyabildiği ve ağırlığına rağmen yaklaşık 30 saat havada kalabildiği açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl Rusya Savunma Bakanlığının envanterinde 900'den fazla insansız hava aracının bulunduğu, bu İHA'ların birçok önemli görevde kullanılmaya devam edildiği, ayrıca nitelikli İHA filosunun genişletilmesi için Orion, Korsar ve Ohotnik isimli hava araçların üretim çalışmalarına devam edildiği ifade edilmişti. - MOSKOVA

Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:02 Kaynak: İHA
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