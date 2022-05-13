Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

13.05.2022 09:45

Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi Adana'da motosiklete binip uzun namlulu silahla kaçan iki şahsı polisin amansız bir takibin sonucunda yakalaması anbean görüntülendi Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı Adana'da...

Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

Adana'da motosiklete binip uzun namlulu silahla kaçan iki şahsı polisin amansız bir takibin sonucunda yakalaması anbean görüntülendi

Zanlılardan biri çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı

ADANA - Adana'da motosiklete binip uzun namlulu silahla kaçan iki şahsı polisin amansız bir takibin sonucunda yakalaması an be an görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, 11 Mayıs saat 01.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede devriye görevindeyken yoğun silah sesi duyan polis ekibi, bölgeyi araştırmaya başladı. Ara sokakta plakasız motosiklet üzerinde iki kişiyi kalaşnikof marka uzun namlulu silahla giderken fark eden polis ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. Polisin ihtarına aldırmayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Polisin takip edip, önünü kestiği motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, çok uzaklaşamadan polis ekiplerince yakalandı. O anlar bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Devrilen motosikletin çevresinde yapılan aramada ise kalaşnikof tüfek, iki boş şarjör ile kutu içinde 100 dolu fişek ele geçirildi. Silah ve mühimmatlar, olay yerinde yapılan çalışmanın ardından incelenmek üzere Adana Kriminal Polis Laboratuvarı'na gönderildi. Trafikten men olduğu belirlenen motosiklet ise yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan İbrahim Y. ile Özcan A. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

İşlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi'ne götürülen şüphelilerin, kendilerini görüntüleyen gazetecilere, "Silahı seni vurmak için taşıyordum. Özgür günlerde görüşmek üzere Miço dayı" demesi dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İbrahim Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Özcan A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada polis başka bir suçtan yakaladığı tek şahsı da adliyeye sevk etti.

Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi
Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uzun namlulu silahlı şahısları polis böyle etkisiz hale getirdi - Son Dakika


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