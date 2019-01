Uzun, "Örnek Bir Belediyecilik Anlayışını Alaplı'da Gerçekleştireceğiz"

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun'un adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.

AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun'un adaylığının açıklanmasının ardından ilk açıklamayı yaptı.



Uzun, partisinin İlçe Teşkilatı'nda AK Parti İlçe Başkan Mustafa Yavuz, Önceki dönem Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Önceki Alaplı Belediye Başkanlığında görev yapan Nevzat Çimenoğlu, Ekrem Yazıcı partililer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Celil Uzun, yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel sec¸imlerde partisi adına Alaplı Belediye Bas¸kan adayı olarak go"sterilmesine vesile olan herkese teşekkür ederek;



"Alaplı hems¸erilerime, mahalle temsilcilerimize, kadın kollarımıza, genc¸lik kollarımıza, yo"netim kurulumuza, ilc¸e bas¸kanımıza, milletvekillerimize ve Alaplı Belediye Bas¸kan adayı olarak takdir buyuran genel bas¸kanımız, Cumhurbas¸kanımız Sayın Recep Tayyip Erdogˆan beyefendiye sonsuz s¸u"kranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.



Su"recin en bas¸ından itibaren kendisini telefonla arayan, gerek bizzat, gerek sosyal medya gerekse tu"rlu" vasıtalarla desteklerini ifade eden Uzun Alaplı'ya hizmet etmis¸, emegˆi gec¸mis¸ tu"m belediye bas¸kanlarına tes¸ekku"r ederek hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.



"Uyum içerisinde ortak akıllı içinde biz olarak çalışacağız"



Yu"ku"nün ne denli agˆır oldugˆunun farkında ve bilincinde olarak o"nu"mu"zdeki su"rec¸te uyum içerisinde çalışacaklarını belirten Uzun, "Milletvekilleri, il ve ilc¸e tes¸kilatları, sivil toplum kurulus¸ları, kamu kurum ve kurulus¸ları ile uyum ic¸inde c¸alıs¸arak, ortak aklı o"ne c¸ıkaran, go"nu"ller kazanmayı o"ncelik sayan bir yo"netim anlayıs¸ıyla bu go"revi layıkıyla, hakkıyla yerine getirecegˆimizden hiç kimsenin şüphesinin olmasın. Her s¸eyin en iyisine layık go"rdu"gˆu"m saygıdegˆer Alaplı halkının yu"ce go"nu"llerine talibiz. El ele, go"nu"l go"nu"le Alaplımızı birlikte yo"netmeye talibiz. "Halka hizmet, Hakka hizmettir." du"sturuyla go"nu"l belediyeciligˆi yapmaya talibiz. Biliyorsunuz genel Başkanım ve Cumhurbaşkanım Ereğli'ye geldiğinde bu bölgenin Milletvekili olduğunu ve Ereğli kendisini temsil ettiğini bizlere güvence vermişti. İlk Cumhurbaşkanımızı Zonguldak olarak Alaplı'ya bizler getirmiştik. Değerli Cumhurbaşkanım o zamandır bize ne zaman kapısına gitsek Alaplı ve Zonguldak için bir dileğimiz olsa hepsini bize yardımcı oldu ve önümüzü açtı. Bizi burada burada tercih ettiği için ve bizim buraya göreve yolladığı için öncelikle şükranlarımı sunuyorum. İnşallah bizleri güvendiler, bizleri buraya aday olarak gösterdikleri için öncelikle kendisine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.



AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimlerinde en önemli özelliğinin gönüllere dokunan, insanı mutlu eden, halkıyla bütünleşen ortak aklı ortaya koyan tüm enerjileri, tüm bilgileri tüm arzuları enerji ve sinerjiye dönüştüren belediyecilik anlayışını ön plana çıkartmak olduğunun altını çizen Uzun, "Bu konuda biz ön planda bir belediyecilik anlayışı Alaplı'da gerçekleştireceğiz. Benim anlatacağım projelerle bak göreceksiniz, belediyenin imkanlarından daha çok devletin projelerini hayata geçireceğiz. Bunları hep birlikte beraber yapacağız hükümetimizle birlikte yapacağız hep beraber hareket edeceğiz. Bunu söylerken belediye başkanıma da söylüyorum beraber el ele Gümeli belde başkanı dahil köylere bile faydamız olacaktır. Ben geçmiş dönemde bu insanlardan her köyde mutlaka bizim imzamız vardır. Ama camisinde ama suyu da vardır ama yolunda vardır. veya okulunda mutlaka vardır kimse inkar edemez inkar edecek bir insan gelsin böyle bir şey yok desin. Tabii ki bir rakibimiz olacak tabi ki bir rakibimiz olacak seçime girecek. Seçime girdik işimiz zor olduğu görüyoruz. Ayaklarımız yere basmak zorunda rakibimizi çok ciddiye alarak da ona da değer vererek işe başlıyoruz. Ona da başarılar diliyorum şu anda görünen bizim mevcut belediye başkanımız Nuri Tekin. Sonuçta mevcut belediye başkanı bizim de başkanımız. O da hizmetlerini anlatacak bizde kendi hizmetlerimizi anlatacağız, inşallah kazasız belasız bu seçimi başarı ile bitireceğiz" diye konuştu.



Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, seçimden önce vaat verdikleri 70 projeden sadece 1 tanesini gerçekleştiğini iddia eden Uzun,"Nuri Tekin kardeşimin o dönemden kalan seçim broşürü var. Bu Projelerin içinden 70 -80 tane söz verdiği ve halde yapılanlar arasında sadece bir tanesini yapabildiğini görüyoruz. Buda yapılanlar arasında sadece sahil olduğunu görüyoruz. Bir kısmını Faruk Çaturoğlu yaptı. Bir kısmını Nevzat bey yaptı. Ağır yükünü çeken bu arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımız sağolsunlar Nuri Tekin gelmiş diğer kısmını yapmış. Bunu da kendisine teşekkür ederiz. Şu anda Alaplı Belediyesi'nin borcu 100 milyon liraya yaklaşmış durumda. Ama söylediği 40 milyon civarı rakamlardan bahsettiği gördük. Ayrıca Faruk Çaturoğlu olsun, Nevzat Çimenoğlu olsun, Ekrem bey olsun yaptıkları işleri ve aldıkları kredileri bu döneme aktardıkları kredi borçları yok. Ama bu değerli belediye başkanımız öyle borçlanmalar yaptı ki yedi yıl sonrasına kredi borçlanmalar var kimse bilmiyor . 100 milyona yakın Alaplı Belediyesi'nin borcu var maalesef belediye başkanımız bundan da haberi olmadığını gördüm" dedi.



Program hatıra fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Temizlik İşçisinden Örnek Hareket

Zonguldak - Özel)temizlik İşçisi Soğuktan Donmasın Diye Çöpten Bulduğu Kazağı Köpeğe Giydirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'deki Güvenli Bölge Türkiye Tarafından Oluşturulacak

Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu