Son Dakika Haberleri: Uzun Saçlı Olmanın Zorluklarını Anlatan 11 Komik Karikatür

Uzun Saçlı Olmanın Zorluklarını Anlatan 11 Komik Karikatür

9 dakika önce

Uzun saçlı olmak dışardan bakınca çok güzel bir görüntü.

Uzun Saçlı Olmanın Zorluklarını Anlatan 11 Komik Karikatür, System.String[]
Uzun saçlı olmak dışardan bakınca çok güzel bir görüntü. Kendiniz de öyle hissediyorsunuz ama bu durum bazı zorluklara gebe. Cassandra da bu durumları komik karikatürlerle özetlemiş.

1. AŞK



2. TARAMA



3. KIŞ MODU



4. UYUYAN GÜZEL



5.



6. KISA SAÇ



Kısa saçın güzel olduğunu düşünüp bir an korku çökmesi

7. SAÇ TOPAĞI



o sadece saç, korkma

8. AHENKLE DANS ETSİN



Kapıya da sıkışır

9. KAS YAPTI RESMEN



10. HAVA ATMAK



11. HUZUR BOZAN

Kaynak: TheGeyik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:46 

Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sapık Öğretmen, 4 Yaşındaki Kız Öğrenciye Cinsel İstismarda Bulundu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin

Medical Park Acil Servisinde Skandal! Gelen Hastalardan Muayene Ücreti Talep Edildi, Ödemeyenler Geri Gönderildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 19:55:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzun Saçlı Olmanın Zorluklarını Anlatan 11 Komik Karikatür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]