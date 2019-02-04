Uzun Saçlı Olmanın Zorluklarını Anlatan 11 Komik Karikatür

Uzun saçlı olmak dışardan bakınca çok güzel bir görüntü. Kendiniz de öyle hissediyorsunuz ama bu durum bazı zorluklara gebe. Cassandra da bu durumları komik karikatürlerle özetlemiş.1. AŞK2. TARAMA3. KIŞ MODU4. UYUYAN GÜZEL5.6. KISA SAÇKısa saçın güzel olduğunu düşünüp bir an korku çökmesi7. SAÇ TOPAĞIo sadece saç, korkma8. AHENKLE DANS ETSİNKapıya da sıkışır9. KAS YAPTI RESMEN10. HAVA ATMAK11. HUZUR BOZAN