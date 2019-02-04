Uzun Saçlı Olmanın Zorluklarını Anlatan 11 Komik Karikatür
9 dakika önce
Uzun saçlı olmak dışardan bakınca çok güzel bir görüntü.
Uzun saçlı olmak dışardan bakınca çok güzel bir görüntü. Kendiniz de öyle hissediyorsunuz ama bu durum bazı zorluklara gebe. Cassandra da bu durumları komik karikatürlerle özetlemiş.
1. AŞK
2. TARAMA
3. KIŞ MODU
4. UYUYAN GÜZEL
5.
6. KISA SAÇ
Kısa saçın güzel olduğunu düşünüp bir an korku çökmesi
7. SAÇ TOPAĞI
o sadece saç, korkma
8. AHENKLE DANS ETSİN
Kapıya da sıkışır
9. KAS YAPTI RESMEN
10. HAVA ATMAK
11. HUZUR BOZAN
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:46
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