UZUN SOKAK BİR HAFTA SÜREYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR - Son Dakika
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UZUN SOKAK BİR HAFTA SÜREYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR

30.08.2021 18:34
UZUN SOKAK BİR HAFTA SÜREYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek merkezlerinden olan Uzun Sokak'ta yürütülen üstyapı çalışmalarının zarar görmemesi ve zarar gören yerlerin de onarılması için önlem alıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehrin en işlek merkezlerinden olan Uzun Sokak'ta yürütülen üstyapı çalışmalarının zarar görmemesi ve zarar gören yerlerin de onarılması için önlem alıyor. Bu doğrultuda Uzun Sokak, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu gece 00. 00'dan itibaren bir hafta süreyle her türlü araç trafiğine kapatılacak.

Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; "Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Trabzon- Ortahisar Uzun Sokak ve Bağlantı Sokakları Üstyapı Yenileme işinde zemin taş kaplama imalatı tamamlanmış olup, yapılan bu imalatlar özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu Uzun Sokak giriş ve ara bağlantı yollarında zarar görmektedir. Bunun nedeni ise beton ile taşın gerekli aderansı sağlanması için zaman kalmamasıdır. Üzerine araç çıkması neticesinde taş imalatı zarar görmektedir. Yapılan imalatların zarar görmemesi için Uzun Sokak ve bağlantı yollarının 30 Ağustos 2021 saat 00. 00'dan itibaren 6 Eylül 2021 tarihine kadar her türlü araç ve motosiklet trafiğine kapatılması gerekmektedir. Bu kapatma tarihleri arasında tüm cadde üzerindeki bozulan imalatlar düzeltilecek ve sonrasında trafiğe açılacaktır. "

TARİH : 30. 08. 2021

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Kaynak: Habermetre

Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar, Trabzon, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum UZUN SOKAK BİR HAFTA SÜREYLE ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILIYOR - Son Dakika

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