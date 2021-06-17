Uzun Sokak'ta Çalışmalar Gece Boyu Sürüyor - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, söylemlerin gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "Uzun Sokak'ta yürütülen çalışmalarla ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Teknik personelimiz sürekli olarak sahada olup, çalışmalar her gün akşam saat 21. 00'den sabah 06. 00'ya kadar kesintisiz olarak devam etmektedir" denildi.

KAZI VE BETON DÖKÜMÜ TAMAMLANDI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Uzun Sokak'ta yürütülen çalışmalarla ilgili şu ifadeler kullanıldı; "Trabzon Büyükşehir Belediyemiz tarafından ihalesi yapılan işin; yer teslim tarihi 22 Nisan 2021'dir. Büyükşehir Belediyemiz, müşavir firma ve yüklenici firma tarafından işin sağlıklı ve belirtilen zamanda bitirilebilmesi için gerekli tüm çalışmalar iş başlamadan planlanmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, pandemi süreci çok iyi kullanılmış, kazı ve beton döküm işleri tamamlanmıştır. Tüm çalışanlarımız Ramazan Bayramı tatilinde dahi mesai yaparak işin önünü açmıştır. "

GÜNDÜZ ÇALIŞMASI KALDIRILDI

"Pandemi yasaklarının hafifletilmesi sonucu, cadde ve bağlantı yollarındaki yaya trafiği ve esnafın durumu değerlendirilerek gece-gündüz çalışma düzenine geçilmiştir. Gündüz çalışması, oluşan toz ve inşaat alanının fiziksel durumundan dolayı kaldırılmıştır. Gece çalışma düzeni mesai saati artırılarak akşam 21. 00 ile sabah 06. 00 saatleri arasında devam etmektedir. Daire başkanımız, şube müdürümüz, kontrol mühendislerimiz, müşavir ve yüklenici firma teknik personeli, bu zaman dilimi içerisinde çalışmaları koordine ederek işin sağlıklı olarak yürütülmesine yardımcı olmaktadırlar. "

BİTİM TARİHİ 18 TEMMUZ'A ÇEKİLDİ

"İş bitim tarihi 8 Ağustos 2021 tarihi olmasına rağmen, Kurban Bayramı öncesi olan 18 Temmuz 2021'de tamamlanması için gayret edilmekte olup, gerekli tüm altyapı çalışmaları bu şekilde planlanmıştır. Yapılacak olan üstyapı metrajı 8 bin 700 metrekaredir. Bu imalatın yaklaşık 3 bin 500 metrekaresi tamamlanmıştır. "

TARİH : 17. 06. 2021