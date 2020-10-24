Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi - Son Dakika

Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi

24.10.2020 09:41

Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi Uzun süre kullanılan maskeler mikrop saçıyor Tüm Türkiye'de şu an maske kullanımı zorunlu.

Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi

Uzun süre kullanılan maskeler mikrop saçıyor

SAMSUN - Tüm Türkiye'de şu an maske kullanımı zorunlu. Uzun süre kullanılan maskelerin temizliğinin ne durumda olabileceği Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından gösterildi.

Korona virüs pandemi sürecinde maske kullanımın ne kadar önemli olduğu bütün bilim camiası tarafından kabul edildi. Doğru kullanıldığı takdirde virüsten koruyan maskeler uzun süre kullanılması halinde tehlike saçıyor. OMÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli akademisyenler tarafından yapılan testte, 1 hafta kullanılan maske üzerinde bulunan bakteriler gözler önüne serildi.

"Maskelerin tekrar tekrar günlerce kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz"

Uzun süre kullanılan maskelerin ne kadar temiz olduğuna dair bilgi veren OMÜ Mikrobiyoloji Anabilim Dalında görevli Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, "Maalesef halk arasında maskelerin 1 gün, 1 hafta ve daha uzun süre kullanıldığını duyuyoruz. Cerrahi maskelerin özellikle nemlendiği, öksürüldüğü ve hapşırıldığı zaman kesinlikle tekrar kullanılmamasını istiyoruz. 1 haftayı bırakın aynı gün içerisinde bile hapşırılma, öksürme ve nemlendiğini hissediyorsak mutlaka maskelerimizi değiştirilmeliyiz. Aksi takdirde orada çeşitli bakteriler ve mikroorganizmalar üreyebiliyor. Bizim de yaptığımız testte görüldüğü gibi 1 haftalık maskenin üzerinde birçok bakteri üreyebiliyor ve kullananın sağlığına da zarar veriyor. Ayrıca maskenin etkinliğini de azaltmaktadır. Bu nedenle maskelerin tekrar tekrar günlerce kullanılmasını kesinlikle tavsiye etmiyoruz" dedi.

"Tıbbi maskeler yıkanıp tekrar tekrar kesinlikle kullanılmamalı"

Bez maske yerine tıbbi maske kullanılmasını tavsiye eden Doç. Dr. Çaycı, "Kişiler kalabalık bir ortama giriyorsalar eğer cerrahı maske takmalarını öneriyoruz. Maskeleri yüzlerine tam yerleştirmelerini ve orta kısmına kesinlikle elleri ile dokunmamaları gerekiyor. Çıkartırken de lastik kısımlarından tutarak çıkarmalıdır ve uygun şekilde atmalarını öneriyoruz. Tıbbi maskeler yıkanıp tekrar tekrar kesinlikle kullanılmamalıdır. Bez maskeler kullanılabilir ancak kullanıldıktan sonra yüksek ısıda yıkanıp ütülenmeleri gerekmektedir. Özellikle kalabalık bir ortama girilecekse eğer bez maskeden ziyade tıbbı maske kullanılmasını öneriyoruz" diye konuştu.

"Eller, dezenfektanın yanı sıra su ve sabunla da yıkanmalı"

OMÜ Mikrobiyoloji Laboratuvarlarında yapılan el yıkamayla ilgili testte ise su ve sabunun önemine dikkat çekildi. Ellerde bulunan bakteriler için en etkili yöntemin su ve sabun olduğunu belirten Doç. Dr. Yeliz Tanrıverdi Çaycı, "El yıkama her zaman önemliydi, günümüzde daha önemli hale geldi. Bizim yaptığımız bir deneyde el yıkamadan önce elimizden çeşitli örnekler aldık. Daha sonra elimizi su ve sabunla yıkadık ve antiseptik solüsyonla temizledik. Deneyden sonra gördük ki su ve sabunla hem de dezenfektanla yıkadıktan sonra bakteri oranları görülebilir şekilde azalmaktadır. Gerekli durumlarda dezenfektan kullanılabilir ama özellikle ellerimizi su ve sabunla yıkamalıyız."

Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi
Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi
Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi
Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mikrobiyoloji, Koronavirüs, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Uzun süre kullanılan maskedeki bakteriler laboratuvarda gözler önüne serildi - Son Dakika

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