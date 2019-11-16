Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştıkları mağdurlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve türlü bahanelerle paralarını alan dolandırıcılık çetesini fiziki takibe aldı.

Takip sonucu sahte kimlik kullanan şüphelilerden ikisinin Şanlıurfa'dan Ankara'ya farklı otobüslerle gelerek farklı otellerde kaldıkları, dolandırıcılıktan elde ettikleri para ve ziynet eşyalarını bir kargo firmasında çalışan adamları aracılığıyla da çete elebaşlarına gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin Ankara'da yaşayan 75 yaşındaki bir kişiyi aynı yöntemle dolandırmalarının ardından harekete geçen ekipler, "sirk" adını verdikleri operasyon düzenledi. Operasyonda, uzun süredir aranan "akrobat" lakaplı dolandırıcı Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, 24 reşat altın, 4 bilezik, alyans ve 400 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırdıkları altınları çoraplarının içerisine saklamaları da dikkati çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.