Son Dakika Haberleri: Uzun süredir aranan "akrobat" lakaplı dolandırıcı "sirk" operasyonuyla yakalandı
Son Dakika Güncel Uzun süredir aranan 'akrobat' lakaplı dolandırıcı 'sirk' operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Uzun süredir aranan "akrobat" lakaplı dolandırıcı "sirk" operasyonuyla yakalandı

6 saat önce

Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da telefonla aradıkları kişilere kendilerini polis ve savcı gibi tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla arayarak ulaştıkları mağdurlara kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve türlü bahanelerle paralarını alan dolandırıcılık çetesini fiziki takibe aldı.

Takip sonucu sahte kimlik kullanan şüphelilerden ikisinin Şanlıurfa'dan Ankara'ya farklı otobüslerle gelerek farklı otellerde kaldıkları, dolandırıcılıktan elde ettikleri para ve ziynet eşyalarını bir kargo firmasında çalışan adamları aracılığıyla da çete elebaşlarına gönderdikleri tespit edildi.

Şüphelilerin Ankara'da yaşayan 75 yaşındaki bir kişiyi aynı yöntemle dolandırmalarının ardından harekete geçen ekipler, "sirk" adını verdikleri operasyon düzenledi. Operasyonda, uzun süredir aranan "akrobat" lakaplı dolandırıcı Ö.E'nin de aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerilerinde yapılan aramalarda, 24 reşat altın, 4 bilezik, alyans ve 400 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin dolandırdıkları altınları çoraplarının içerisine saklamaları da dikkati çekti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Uzun süredir aranan akrobat lakaplı dolandırıcı sirk operasyonuyla yakalandı

Ankara, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 8'i ağır 45 yaralı
Patronunun vaadi üzerine anne ve babasının mezarını açıp kemiklerini çıkaran adam gözaltına alındı Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 19:30:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzun süredir aranan "akrobat" lakaplı dolandırıcı "sirk" operasyonuyla yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]