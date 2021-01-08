Hakkında kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası olan kadın yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da İstanbul'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında verilen 9 yıl 4 ay 15 günlük hapis cezası 2017'de onanan "Melek" kod adlı Çilem K'nın, Küçükçekmece'de yaşadığını belirledi.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonrası düzenledikleri operasyonda Çilem K'yi gözaltına aldı.
Çilem K, emniyetteki ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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