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Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım - Son Dakika

Uzun süredir firari olan "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım

30.06.2021 22:07

Binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Uruguay'a kaçan Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Bir video paylaşan Aydın, "Kendi hür irademle en kısa sürede Türk yargısına teslim olacağım" ifadelerini kullandı.

Sanal çiftlik oyunu olan Çiftlikbank'ı kurduktan sonra binlerce kişiyi dolandırıp Güney Amerika ülkesi Uruguay'a kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, uzun sürenin ardından ortaya çıktı. Aydın akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla bir video gönderdi.

"BEN DE MAĞDUR OLDUM"

Sözcü'nün haberine göre; kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen Aydın, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık. Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum" dedi.

"TÜRK YARGISINA TESLİM OLACAĞIM"

Kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını Aydın, "Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur. 91 Bursa doğumlu Çiftlikbank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor" ifadelerini kullandı.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün "Most Wanted" yani "en çok aranan" listesine girmişti. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi. Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

Uzun süredir firari olan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım

Çiftlik Bank, Tosuncuk, Uruguay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzun süredir firari olan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ortaya çıktı: Türk yargısına teslim olacağım - Son Dakika Ekonomi


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