Uzun süreli bacak ağrıları "periferik damar hastalığı"nın belirtisi olabilir - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uzun süreli bacak ağrıları 'periferik damar hastalığı'nın belirtisi olabilir - Son Dakika Ekonomi

Uzun süreli bacak ağrıları "periferik damar hastalığı"nın belirtisi olabilir

7 saat önce

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, uzun süreli bacak ağrısının periferik damar hastalığının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Uzun süreli bacak ağrıları

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, uzun süreli bacak ağrısının periferik damar hastalığının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, genelde bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı olarak oluşan, yolda yürürken, hatta zaman içinde dinlenme halinde bile bacaklarda ağrıyla kendini gösteren periferik atardamar hastalığı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Yolda yürürken bacaklarda hissedilen, spor yaparken ayaklarda ya da baldırlarda yaşanan ağrının periferik damar hastalığının belirtisi olabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar oluşturabilir. Türkiye'de 29 merkezde yürütülen Careful çalışmasının sonuçlarına göre; 70 yaş üzerinde hastalığın görülme sıklığı yüzde 30'lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığı yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösteriyor. Hastalık; sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişiler mutlaka bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına görünmeli."

Abdi İbrahim, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak
Çin, koronavirüs için 1,63 milyar dolar bütçe ayırdı 30 bin ton kömür Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak Havaların ısınmasıyla hamsinin fiyatı yüzde 25 düştü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 21:21:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzun süreli bacak ağrıları "periferik damar hastalığı"nın belirtisi olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]