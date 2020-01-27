Uzun süreli bacak ağrıları

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü, uzun süreli bacak ağrısının periferik damar hastalığının habercisi olabileceği konusunda uyardı.

Abdi İbrahim Otsuka Medikal Direktörlüğü'nden yapılan açıklamada, genelde bacak atardamarlarında tıkanmaya bağlı olarak oluşan, yolda yürürken, hatta zaman içinde dinlenme halinde bile bacaklarda ağrıyla kendini gösteren periferik atardamar hastalığı hakkında uyarılarda bulunuldu.

Yolda yürürken bacaklarda hissedilen, spor yaparken ayaklarda ya da baldırlarda yaşanan ağrının periferik damar hastalığının belirtisi olabileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bacaklardaki atardamarları etkileyen periferik damar hastalığının tedavi edilmediğinde hayatı tehdit edecek kadar ciddi sorunlar oluşturabilir. Türkiye'de 29 merkezde yürütülen Careful çalışmasının sonuçlarına göre; 70 yaş üzerinde hastalığın görülme sıklığı yüzde 30'lara ulaşıyor. Periferik damar hastalığı yaşın ilerlemesiyle birlikte artış gösteriyor. Hastalık; sigara-alkol tüketimi, şeker hastalığı ve yağlı beslenme gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Kısa mesafeli yürüyüşlerde bacaklarında ağrı hisseden, dinlenme sırasında dahi ağrı yaşayan, bacak ve ayaklarında soğukluk, solukluk gibi belirtileri olan kişiler mutlaka bir kalp ve damar hastalıkları uzmanına görünmeli."