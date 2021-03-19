Uzun süreli emzik kullanımı, ileride ortodontik tedavi gerektirebilir - Son Dakika

Uzun süreli emzik kullanımı, ileride ortodontik tedavi gerektirebilir

19.03.2021 10:47
Uzun süreli emzik kullanımı, ileride ortodontik tedavi gerektirebilir, System.String[]

Ebeveynlerin ağlayan bebekleri yatıştırmak, uykuya dalmalarına yardımcı olmak ve emme ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık emzik kullanma yoluna başvurduğunu belirten Uzman Diş Hekimi Bahar Pehlevan, bunun bebeklerin çene kemikleri, kas ve diş gelişimini kötü yönde etkileyebileceğini söyledi.

Ebeveynlerin ağlayan bebekleri yatıştırmak, uykuya dalmalarına yardımcı olmak ve emme ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık emzik kullanma yoluna başvurduğunu belirten Uzman Diş Hekimi Bahar Pehlevan, bunun bebeklerin çene kemikleri, kas ve diş gelişimini kötü yönde etkileyebileceğini söyledi.

Bebeklerde uzun süreli ve sık emzik kullanımının ileride ortodontik bozukluklara neden olabileceğini belirterek ebeveynlere önemli tavsiyelerde bulunan Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, emzik kullanımının bebeklerin dört yaşına gelene kadar terkedilmemesinin çene ve dişlerde ortodontik bozuklukların başlaması için yeterli olacağını ifade etti. Dr. Öğr. Üyesi Bahar Pehlevan, "Eğer emzik kullanımı dört yaşından önce bırakılırsa süt dişlerinde bir bozukluk oluşsa bile oluşan bu bozukluklar büyüme ve gelişim sırasında kendiliğinden düzelebilmektedir. Böylece ileride çocukların sürecek olan daimi dişlerinin, düzgün bir şekilde sıralanma şansları artmaktadır." dedi.

Bebeklik döneminde ağız içi bölgesindeki dış etkenlerin büyüme, gelişim ve fonksiyon üzerinde yönlendirici bir etki oluşabileceğinin altını çizen Dr. Pehlevan, "Ağız bölgesindeki tüm kaslar arasında fonksiyonel olarak hassas bir denge vardır. Emzik kullandırılan bebeklerde dilin ağız içinde yanlış konumlanması sonucu ağız boşluğundaki dil ve kasların fonksiyon dengesi değişmektedir. Uzun süre boyunca ve sık olarak emzik kullanımı bu dengeyi bozabilir ve çene veya diş problemlerinin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu problemler çenelerde darlık oluşumu, çene konumunda bozukluklar, ön bölgede dişler arasında açıklığın oluşumu, dişlerin kapanış bozuklukları ve çapraşıklıklar olarak özetlenebilir" diye konuştu.

EMZİK SEÇİMİNE DİKKAT

Ortodontik bozuklukların oluşmasında emziğin şeklinin de önemli bir rol oynadığını belirten Dr. Pehlevan, "Annelerin meme ucu şeklini taklit eden ve uygun bir dudak kapanışı sağlayan, ağıza giren uç kısmı kısa ve sert, boyun kısmı ince, dudakların dışında kalan kısmı ise memeyi andıran şekilde geniş yüzeyli ve damak bölgesi yassı olarak tasarlanan ortodontik emzikler uzun süreli kullanımına rağmen diğer emziklere göre bebeklerde daha az diş ve çene problemleri oluşturmaktadır. Bu açıdan emzik kullanımı gereken durumlarda ebeveynlerin anne memesine daha benzer şekildeki emzikleri tercih etmeleri bebeklerin diş sağlığı açısından önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.

UZUN SÜRELİ EMZİK KULLANIMINDA ORTODONTİK TEDAVİ GEREKEBİLİR

Emzik emme alışkanlığını bıraktırmak için aileler ve çocukların emzik emmenin kötü sonuçları ile ilgili bilgilendirilmesi gerektiğini belirten Pehlevan, konu ile ilgili bilgilendirici videolar, resimler, dergiler, çocuk kitapları veya oyunların çocukların alışkanlığı bırakmalarında etkili olabileceğini ifade etti. Dr. Pehlevan sözlerini ebeveynlere şu sözler ile sonlandırdı:

"Emzik kullanımına devam eden ya da uzun süre emzik kullanmış olan çocukların ise bir ortodonti uzmanı tarafından muayene edilmesi önerilmektedir. Ortodonti uzmanı tarafından gerekli görüldüğü takdirde alışkanlık kırıcı takıp çıkarılabilir apareyler ile tedavi yapılabilir. Bu tedavi ile alışkanlığın terkedilmesi yanı sıra oluşan dişsel bozukluklar da çözülebilmektedir. Böylece çocuklarda ileride oluşabilecek diş, çene ve fonksiyonel problemlerin şiddetinin azalması sağlanabilir."

(İHA)

Diş Hekimliği Fakültesi, Beykent Üniversitesi, Diş Hekimi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzun süreli emzik kullanımı, ileride ortodontik tedavi gerektirebilir - Son Dakika


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