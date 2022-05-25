"Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi" - Son Dakika
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"Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi"

25.05.2022 08:42
"Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye'de tek seferde rekor miktar olarak 1 ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvının ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucuda yine büyük operasyon: Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de tek seferde rekor; 1 ton 117 kg kristal ve sıvı ele geçirildi. İran uyruklu baron, R.K. ve çetesi çökertildi. Tebrikler Türk Polisi, Tebrikler İstanbul Emniyeti" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay-İHA)

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Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi Bakan Soylu açıkladı: İranlı baron ve çetesi çökertildi Tek seferde 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' ele geçirildi Tek seferde 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' ele geçirildi Türkiye-Afrika Medya Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek Türkiye-Afrika Medya Zirvesi İstanbul'da düzenlenecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel 'Uzun süreli takip sonucu Türkiye'de rekor: 1 ton 117 kg metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi' - Son Dakika


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