Zaman zaman sert ve uzun kışlar geçiren New York'ta ilkbaharın habercisi çiçekler, Long Island'daki parklarda bulunan ağaçlardan adeta fışkırarak ABD'lilere şehrin içinde şehrin stresinden uzaklaşma fırsatı verdi. Güzel havayı fırsata çevirip nehir kenarındaki parklara akın edenler, uzun yürüyüşler yaptı. Parkın içindeki oyun alanına gelen aileler, çocuklarının eğlenmesini ilgiyle izledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uzun süren kışın ardından ağaçlar baharın habercisi çiçeklerini açtı - Son Dakika