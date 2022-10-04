Video: Çin'in Güneyindeki Yabancı Şirketler Çin Pazarına Güveniyor

Uzun süren Kovid-19 pandemisi ve ekonomi üzerindeki aşağı yönlü baskılara rağmen yabancı şirketler Çin pazarı hakkında iyimserliğini koruyor ve Çin'deki yatırımlarını daha da artırmayı planlıyor.

Hitachi Asansör 1995 yılında Çin'de bir şirket kurdu. Şirketin genel merkezi Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da bulunuyor.

Şirketin Stratejik Planlama Departmanı Genel Müdürü Huang Dongwen, Çin'in kentleşme atılımının asansöre olan talebi artırması nedeniyle Hitachi Çin'in yıllar içinde güçlü bir büyüme kaydettiğini söyledi.

HUANG DONGWEN, Hitachi Asansör (Çin) Limited Şirketi Stratejik Planlama Departmanı Genel Müdürü:

"Şirket ilk açıldığında yıllık üretim ve satış hacmi 2.000 adedin altında bulunuyordu. 2021 yılında bir milyonuncu asansör teslim edildi ve şirketin geliri 27 milyar yuana (yaklaşık 3,79 milyar ABD doları) ulaştı. Çin'de elde edilen gelir, Hitachi Asansör'ün toplam küresel gelirlerinin yarısından fazlasına karşılık geliyor."

Huang, Çin'in açık pazar ekonomisi ve sürekli iyileşen iş ortamının yabancı şirketler için çok cazip olduğunu söylüyor.

HUANG DONGWEN, Hitachi Asansör (Çin) Limited Şirketi Stratejik Planlama Departmanı Genel Müdürü:

"Çin'in açık pazar ekonomisi ve sürekli iyileşen iş ortamıyla yaptığı reformlar yabancı şirketler açısından çok cazip. İnci Nehri Deltası'ndaki devasa üretimin kalbinde yer alan Guangzhou, Çin'de uluslararası ticaretin merkezi konumunda. Adil kurallara sahip mekanizmaları ve serbest pazar rekabetine dayanarak güçlü bir pazar rekabetine uygun bir ortam oluşturdu. Pazarın nabzını tutabilmemiz ve pazar talebi hakkında zamanında içgörülere sahip olabilmemiz açısından da çok iyi bir yer.

Çin, yapılacak yatırımlar için istikrarlı, şeffaf ve öngörülebilir bir ortam yaratabilmek için geçtiğimiz yıllarda yabancı yatırımların yönetimini giderek daha fazla kolaylaştırdı ve serbestleştirdi."

Huang'a göre Çin, Hitachi için en önemli yurtdışı pazarlarından biri haline geldi.

HUANG DONGWEN, Hitachi Asansör (Çin) Limited Şirketi Stratejik Planlama Departmanı Genel Müdürü:

"Hitachi Asansör Çin'den ayrılmayı hiç düşünmedi. Çin'in istikrarlı ekonomik kalkınma, yüksek pazar talebi ve çeşitli yatırım teşviklerine dayalı ortamı; Hitachi'nin yeni yatırım ve iş girişimlerini çekmeye devam etmesini sağlayan kilit etmenler. Çin, Hitachi Asansör için en önemli pazar(lardan biri)."

Çin'in ekonomik dinamosu olan Guangdong eyaleti 2021 sonu itibarıyla 289.000 kadar yabancı sermayeli şirkete ev sahipliği yapıyordu. Eyalette, bu yılın ilk yarısında da yaklaşık 6.000 yeni yabancı sermayeli şirket kuruldu.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın verileri, Çin ana karasına yapılan doğrudan yabancı yatırımların (DYY) fiili kullanımda bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 artarak 892,74 milyar yuana yükseldiğini gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Guangzhou'dan bildiriyor.