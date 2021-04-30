Uzun "Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar" - Son Dakika

Uzun "Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar"

30.04.2021 16:02
Uzun

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, "Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Uzun, "Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı" kapsamında önemli açıklamalarda bulundu.

Nisan ayının tüm dünyada "Dünya Peyzaj Mimarlığı Ayı" olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Osman Uzun, "Dünyanın dört bir yanındaki insanlar ve topluluklar, farkında olsunlar ya da olmasınlar peyzaj mimarlarının oluşturduğu alanlarla derin ve uzun süreli kişisel bağlara sahiptir. Bu ay süresince peyzaj mimarları tarafından tasarlanmış alanlara dikkat çekilerek, bu bağların gösterilmesi hedeflenmektedir" şeklinde konuştu.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün 1994 yılında,

eğitim ve öğretime başladığını dile getiren Prof. Dr. Osman Uzun, şu ana kadar yaklaşık 800 kişinin lisans, 69 kişinin lisansüstü programından mezun olduğunu ve mezunların Türkiye'nin farklı illerinde değer üretmeye başladığını sözlerine ekledi. 27. yılında Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün Düzce'de topluma katkı, araştırma ve eğitim olarak tanımlanan yükseköğretimin tüm alanlarında şehirle birlikte büyümeye devam ettiğini vurguladı.

Peyzajların sürdürülebilirliği için ekolojik-sosyal dengeyi gözeten, etik değerleri özümsemiş, bilim, sanat ve teknolojiyi takip eden ve bu alanlara katkılar sağlayan, özgün ve eleştirel düşünebilen, altyapı olanakları ile araştırmacı, yenilikçi, girişimci, evrensel bakış açısına sahip, meslek ve bilim insanları yetiştirmek misyonuna,

girişimci ve yenilikçi bir anlayışla, etik değerlere bağlı, güçlü iletişim ağı kurabilen, peyzaj planlama, tasarım ve uygulama süreçlerinde etkin, evrensel nitelikte değerler üreten, ülkemizde öncü ve lider bölüm olmak vizyonuna sahip bölümün proaktif ve çevik liderlik yaklaşımlarını benimsediğini vurguladı.

Prof. Dr. Uzun, kuruluşundan bugüne ulusal-uluslararası alanda yaklaşık 424 tam metin bildiri, 363 makale, 31 kitap içi bölüm/kitap,108 ödül ve 119 proje ile Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nün nitelikli büyümesine dikkat çekti.

Topluma katkı ve sosyal sorumluluk bilinciyle Düzce'de kamu kurum ve kuruluşlarından gelen talepleri değerlendirerek yaklaşık 50 adet farklı ölçek ve büyüklüklerde kamu taleplerine ücretsiz olarak destek olunduğunu belirtti. Düzenledikleri birçok kongre, söyleşi, yapılan lisansüstü tezler ile bilime değer kattıklarına işaret eden Prof. Uzun, kentin gündemindeki konularına katkı sağlayarak, transdisiplinel bir yaklaşımla sorunların çözümünde etkili bir paydaş olduklarının altını çizdi. - DÜZCE

Uzun Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar

Düzce Üniversitesi, Osman Uzun, Türkiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzun 'Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki çatışmada ölü sayısı 39'a yükseldi Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Galatasaray, Patrick Aanholt ve Aytaç Kara'nın ardından Schalke'den Suat Serdar'la da anlaşma sağladı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Maldivler'de tatil yapan 63 yaşındaki Perihan Savaş bikinili pozunu paylaştı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Cinayet şüphelisi, mutfak dolabındaki gizli bölmede yakalandı Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son Dakika! Türkiye, Rus aşısı Sputnik V için acil kullanım onayı verdi Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Son ankette dikkat çeken sonuç! Ne AK Parti ne de CHP, seçimin kaderini yüzde 20'lik kararsızlar belirleyecek Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası Demet Şener, 15 yaşındaki kızıyla pozunu paylaştı her gören aynı yorumu yaptı: Sanki annesi değil ablası
Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu Juventus, Merih Demiral ve Ronaldo'yu satış listesine koydu         
17:18
Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi Çöpte bulunan ve cenin zannedilen parçanın bir hayvana ait olduğu belirlendi         
16:59
Bakan Koca Bakan Koca "Tedarik sıkıntısı var" dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan itiraz geldi: Kabul etmiyorum, yeterince aşımız var         
16:26
İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi İmamoğlu tam kapanmada elini taşın altına soktu! İstanbullulara dört müjde birden verdi         
16:01
Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük Başkanlık düşünmeyen Fatih Terim'in yeni görevi belli oldu: Üst düzey sportif direktörlük         
15:48
Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı Oyuncu Murat Yıldırım, tam kapanma başlamadan önce ihtiyaç sahiplerine koli dağıttı         
15:34
Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı Son Dakika! Tam kapanmada görevli olan kamu personeli ve milli sporculara şehirler arası seyahatte izin belgesi muafiyeti tanındı         
15:25
Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti Servis şoförüne kaçan kadın, Esra Erol'un programında kocasıyla yüzleşti         
13:57
Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu Ceza yememek için her yolu denedi ama ekipler makbuzu eline tutuşturdu         
12:09
AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü AVM'de korkunç olay! Yürüyen merdivenin bandına takılan genç metrelerce yüksekten aşağıya düştü         
12:07
Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı Fenomen Fevzi Kaan Türker, ilk şarkısını aşk acısı çekenler için yazdı         
11:02
Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak Tam kapanmanın esnafa maliyeti 25 milyar TL'yi bulacak         
10:54
60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler 60 yıl önceki halini paylaşan Cüneyt Arkın, yaşadığı zor günleri anlattı: Doktorluk yaparken gittiğim evlerde artık yemek verdiler         
10:37
Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi Alkol yasağı için tweet atan Mehmet Boynukalın, takipçisinin uyarısıyla paylaşımını apar topar sildi         
10:26
43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz? 43 gün cezaevinde yatan Halil Sezai'den tahliye olurken gardiyana ilginç soru: Domatesi nereden alıyorsunuz?         
09:10
Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak Tam kapanma başladı! Görev belgesi olmadan dışarı çıkana ceza yazılacak         
09:08
Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı Yasak Elma dizisinin 'Cansu'su Nilperi Şahinkaya, iç çamaşırsız yoga yaptı         
22:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2021 18:09:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uzun "Türkiye'nin farklı illerinde değer üretiyorlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement