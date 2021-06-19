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Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler - Son Dakika

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler

19.06.2021 14:28

İzmit Körfezi'ni etkisi altına alınan deniz salyası, belediye tarafından temizlik yapılması sonrasında tekrar yüzeye çıktı. Tekneleri çepeçevre saran salyanın görüntüleri havadan kaydedildi. Salya sebebiyle balıkçıkların çok zor durumda olduğu ve denizdeki 140-150 tür balıktan geriye 2-3 türün kaldığı belirtildi.

Gebze ilçesi Eskihisar sahilinde deniz salyası (müsilaj), belediyenin deniz süpürgeleriyle temizlik yapmasına rağmen yeniden görüldü. Tekneleri çevreleyen salya drone ile havadan görüntülendi.

"BALIKÇIKLAR ZOR DURUMDA"

Eskihisar'da balıkçılık yapanların, müsilajdan çok etkilediğini söyleyen Eskihisar Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ali Sarı, "Sahilde müsilaj yeniden ortaya çıkmaya başladı. Balıkçılık yapan arkadaşlarımız ağ atamıyorlar ve tuttukları balıkları satamıyorlar. Müsilajın çevreye verdiği zarar da devam ediyor. Temizlemeye çalışıyorlar. Herkesin bu işe dikkat etmesi gerekiyor. Evden dökülen küçük bir yağ atığından sanayi kuruluşlarından dökülen atıklara kadar herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Şu canım denizde 140-150 çeşit balığımız vardı ama şu anda 2-3 çeşit balığımız var" diye konuştu.

"MARMARA DENİZİ'NİN EN ÖNEMLİ ÇEVRE SORUNU"

Öte yandan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz bugün yaptığı açıklamada Marmara'daki salya sorununa dikkat çekerek, "Kocaeli olarak, 111 bacayı kontrol eden sistemleri, hava kalitesini ölçen 13 yer istasyonumuzu, bütün vidanjörlerdeki çiplerimizi, bütün dere yataklarını anlık olarak takip edecek sistemlerimizi değerlendirdiğimizde Marmara Bölgesi ve Türkiye'de çevre konusunda en ileri şehirlerden biri olduğumuz konusunda hiçbir tereddüt söz konusu değildir. Ancak son dönemde müsilaj konusu Marmara Denizi'nin en önemli çevre sorunu olarak karşımızda duruyor" dedi. Yavuz, müsilajla mücadele kapsamında fosfor ve azot miktarının düşürülmesi gerektiğini, bunun da ileri biyolojik arıtmayla mümkün olabileceğini vurguladı.

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz

"MÜCADELE TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR"

Valilik koordinasyonunda yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirten Yavuz, "Bununla ilgili İl Acil Eylem Planı hazırlığı da yine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Müsilaj sorununun tam olarak ortadan kaldırılabilmesi için özellikle evsel atıkların tamamının ileri biyolojik arıtmadan geçirilmesi gerekiyor. Şehrimizdeki yaklaşık 1 milyon metreküp evsel ve sanayi atığın özellikle arıtılması konusunda iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." sözlerine yer verdi.

İşte Eskihisar sahilinden görüntüler:

Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler
Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler

Kooperatif, Müsilaj, Drone, Gebze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uzun uğraşlar sonucu temizlenen sahil tekrar müsilajla kaplandı! Ürküten görüntüler - Son Dakika


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