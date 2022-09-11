105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu - Son Dakika
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105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu

11.09.2022 20:06
105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu

Uzun yaşayan insanların sırları genel olarak çok merak edilir. İşte 105 yaşında yaşamını yitiren Japon bir doktorun, ölmeden önce tüm insanlık için sıraladığı 6 tavsiye.

Ölüm, insanoğlunun hem adlandıramadığı hem de kabullenmekte zorlandığı bir olgu. Bilim şu ana kadar ölümü tam olarak açıklayamasa da insanları ölümden korumak için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların yanı sıra uzun yaşayan insanların öğütleri de önemli görülüyor.

105 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

105 yaşında hayata gözlerini yuman Japon bir doktorun, tüm insanlık için sıraladığı 6 öğüt de hayli ilgi görüyor. Söz konusu öğütler, sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.

HEPSİ BİRBİRİNDEN ÖNEMLİ

İşte Japon doktorun ölmeden önce uzun yaşam için verdiği 6 öğüt:

  1. Mümkün oldukça geç emekli ol
  2. Kilona dikkat et
  3. Mutlu olacağın şeyler yap
  4. Öğrendiklerini başkaları ile paylaş
  5. Mal ve mülk sahibi olacağım takıntısı yapma
  6. Merdivenleri çık, kaslarını daima çalıştır
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