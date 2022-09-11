Ölüm, insanoğlunun hem adlandıramadığı hem de kabullenmekte zorlandığı bir olgu. Bilim şu ana kadar ölümü tam olarak açıklayamasa da insanları ölümden korumak için birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaların yanı sıra uzun yaşayan insanların öğütleri de önemli görülüyor.
105 yaşında hayata gözlerini yuman Japon bir doktorun, tüm insanlık için sıraladığı 6 öğüt de hayli ilgi görüyor. Söz konusu öğütler, sosyal medyada bir kez daha gündeme geldi.
İşte Japon doktorun ölmeden önce uzun yaşam için verdiği 6 öğüt:
Son Dakika › Yaşam › 105 yaşında hayatını kaybeden Japon doktor, ölmeden önce 'Kesin uygulayın' diyerek 6 tavsiyede bulundu - Son Dakika