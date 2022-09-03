Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te - Son Dakika
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Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te

03.09.2022 12:48
Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te

Uzun yıllar evde bakım ve hasta bakımı hizmeti veren Mehmet Muslu'nun geliştirdiği paletli sistem, engelli ve hastaların tekerlekli sandalyesinin merdivenlerden rahatlıkla indirilip çıkarılabilmesine imkan sağlıyor.

Uzun yıllar evde bakım ve hasta bakımı hizmeti veren Mehmet Muslu'nun geliştirdiği paletli sistem, engelli ve hastaların tekerlekli sandalyesinin merdivenlerden rahatlıkla indirilip çıkarılabilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

TEKNOFEST'te, Muslu tarafından 5 yıl önce engelli ve hastaların merdivenleri rahatça kullanabilmeleri için tasarlanan sistem de sergileniyor.

Geliştirilen sistemde tekerlekli sandalye, monte edilen şarjlı palet sayesinde güç kullanmadan yön verilerek merdivenlerden kolaylıkla indirilip çıkarılabiliyor.

Muslu, kurduğu şirketle, ürettiği sistemi kişiye özel tekerlekli sandalyeye de uygulayabiliyor.

Mehmet Muslu, AA muhabirine, evde bakım hizmeti verdiği yıllarda hastaların taşınması için bir sisteme ihtiyaç duyulduğunu gördüğünü söyledi.

Özellikle asansörü olmayan evlerde, eski yapılarda hastaların ve engellilerin ulaşılabilirliğinde ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Muslu, "İnsanların tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için hastane ile ev arasında yaşadıkları transfer sıkıntılarını görüyorduk. Buna istinaden insanların aracıyla nasıl transfer edilebileceği üzerine AR-GE çalışması yaptık." dedi.

Geliştirdikleri sistemi projelendirerek üretimini yaptıklarını anlatan Muslu, "Sistem, engelliler ve hareket kısıtı yaşayan kişilerin merdivenlerden güvenli şekilde inip çıkmasını sağlıyor. Yaklaşık 4 bin kullanıcımız var Türkiye'de. Her çeşit merdivenin ulaşılabilirliğini sağlayabiliyoruz." ifadesini kullandı.

Muslu, sistemlerine Almanya ve Bulgaristan'dan talep geldiğini, geliştirdikleri modelle Avrupa'da ses getireceklerine inandığını kaydetti.

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Kaynak: AA

Çarşamba Havalimanı, Türkiye, Muslu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekerlekli sandalyenin merdivenden çıkmasını sağlayan paletli sistem TEKNOFEST'te - Son Dakika

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