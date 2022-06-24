Uzun yılların en kurak ilkbaharı İzmir ve Manisa'da su kaynaklarını olumsuz etkiledi

İlkbahar mevsimini yağmura hasret geçiren Ege Bölgesi'nde, verilerin de ortaya koyduğu uzun yılların en yağışsız döneminin ardından bazı barajlarda kritik seviyelere ulaşıldı, sularının çekilmesiyle gündeme gelen Marmara Gölü'nde ise su kalmadı.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2022 İlkbahar Mevsimi Yağış Değerlendirmesi" raporundan derlediği bilgilere göre, ilkbaharda ülke genelinde metrekareye 143,6 kilogram yağış düştü.

İlkbahar yağışlarında en kritik durum, mevsim normaline göre yüzde 49, geçen yıla göre ise yüzde 33 az yağış alan Ege Bölgesi'nde gözlendi. İl bazında ise İzmir ve Manisa'da uzun yılların en düşük ilkbahar yağışı kaydedildi.

Manisa'da 7 barajın 4'ünde kritik seviyede

İzmir ve Manisa'da yağışsız geçen ilkbahar, bölgenin su kaynaklarında etkisini gösterdi. İzmir'de 15 barajda, 20 Haziran itibarıyla ortalama yüzde 55 aktif doluluk tespit edildi.

İzmir'in en yüksek depolama hacmine sahip Beydağ Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 8 ölçüldü. Kentin diğer önemli su tutma havzaları olan Tahtalı Barajı'nda yüzde 56, Güzelhisar Barajı'nda ise yüzde 79 doluluk kaydedildi.

Manisa'daki 7 barajın 4'ünde aktif doluluk "kritik", 2'sinde "kısıntılı seviyelerde" ölçüldü. İlin en yüksek depolama hacmine sahip Demirköprü Barajı'nda yüzde 6, Gördes Barajı'nda yüzde 5, Sevişler Barajı'nda ise yüzde 49 aktif doluluk belirlendi.

Marmara Gölü kurudu, Gediz Nehri'nin debisi azaldı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan, yıllık ortalama 150 milyon metreküp suyu Gediz Ovası'na veren ve bir süredir suların çekilmesiyle gündeme gelen Marmara Gölü ise ilkbahar kuraklığından payını alarak tamamen kurudu.

Bölgede kaydedilen dron görüntülerinde suları çekilen göl yüzeyinde tarımsal faaliyetlerin yapılmaya başlandığı, balıkçı kayıklarının ise göle yeniden su geleceği umuduyla bölgede bırakıldığı yer alıyor.

Ege Bölgesi'nin Büyük Menderes'ten sonraki ikinci büyük akarsuyu Gediz Nehri'nin debisi de kuraklığın etkisiyle azaldı. Kütahya, Uşak, Manisa ve İzmir'den geçtikten sonra Ege Denizi'ne dökülen ve bölgede 1 milyon 200 bin dekar arazinin sulamasında kullanılan nehirde, kuraklığın etkileri belirgin şekilde gözleniyor. Nehir yatağında debinin azalması nedeniyle oluşan adacıklar dikkati çekiyor.

Yer altı suları çekildi

İçme suyu ihtiyacının yer altı kaynaklardan sağlandığı Manisa'da kuraklığın etkisiyle bu kaynaklarda da azalma gözleniyor.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Burak Aslay, suya ulaşmak için her geçen gün daha da zorlandıklarına işaret etti.

İl genelinde 1,5 milyon kişiye içme suyu temin etmek için 2 binden fazla sondaj açtıklarını belirten Aslay, şu bilgileri verdi:

"Manisa'mıza günlük 392 bin metreküp su veriyoruz. Sadece son 6 yılda 500'ün üzerinde yeni sondaj açtık. Bu yaz da yeni sondajlar açmaya başladık. Her geçen gün sondajlarımız kuruyor ya da yeraltı suları daha derinlere iniyor. 15 - 20 yıl önce açtığımız her sondajdan 50 metrelerden su bulurken, bugün 400 metrelerde sadece belirli bölgelerde suya ulaşabiliyoruz."

Az su isteyen ayçiçeğine yöneliş

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de yağışlardaki azalmayla çiftçinin, üretim desenini değiştirdiğini, daha az su isteyen ayçiçeğine yönelişin göründüğünü ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarımda suyun daha verimli kullanılması için basınçlı sulama sistemlerine yüzde 50 hibe desteği verdiğini anımsatan Öztürk, "Evet iklim değişiyor, bizler de tarım camiası olarak değişen iklime ve ortaya çıkan yeni şartlara göre üretim metotlarını ve desenlerini planlıyoruz. Bu değişime ayak uydurup, hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.