Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı - Son Dakika
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Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı

10.10.2022 00:43

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, uzun yol şoförlüğü yapan bir vatandaş, yolda ilerlediği esnada kendisini sollayan kişinin oğlu olduğunu görünce tebessüm etti. Bu anlar çok sayıda izlenme aldı.

Şehirlerarası bir yolda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

NORMAL HIZDA İLERLİYORDU

Normal hızda ilerleyen bir otobüs şoförü, sadece saniyeler sonra arkasından gelen aynı şirkete ait otobüsün kendisini geçtiğini fark etti fakat işin içinde başka bir durum vardı.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA OĞLU VARDI

Yan aracın şoför koltuğunda da aynı aileden biri vardı. Oğlunun kendisini solladığını gören baba, hafifçe tebessüm etti. Sosyal medya kullanıcıları bu anlar için "Boynuz kulağı geçer, Allah kaza bela vermesin" yorumunda bulundu.

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Sosyal Medya, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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