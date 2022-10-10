Şehirlerarası bir yolda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.
Normal hızda ilerleyen bir otobüs şoförü, sadece saniyeler sonra arkasından gelen aynı şirkete ait otobüsün kendisini geçtiğini fark etti fakat işin içinde başka bir durum vardı.
Yan aracın şoför koltuğunda da aynı aileden biri vardı. Oğlunun kendisini solladığını gören baba, hafifçe tebessüm etti. Sosyal medya kullanıcıları bu anlar için "Boynuz kulağı geçer, Allah kaza bela vermesin" yorumunda bulundu.
Son Dakika › Yaşam › Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı - Son Dakika