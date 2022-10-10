Otobüs şoförü, kendisini sollayan aracın sürücüsünü görünce gülümsemesine engel olamadı

Şehirlerarası bir yolda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve yorum aldı.

NORMAL HIZDA İLERLİYORDU

Normal hızda ilerleyen bir otobüs şoförü, sadece saniyeler sonra arkasından gelen aynı şirkete ait otobüsün kendisini geçtiğini fark etti fakat işin içinde başka bir durum vardı.

ŞOFÖR KOLTUĞUNDA OĞLU VARDI

Yan aracın şoför koltuğunda da aynı aileden biri vardı. Oğlunun kendisini solladığını gören baba, hafifçe tebessüm etti. Sosyal medya kullanıcıları bu anlar için "Boynuz kulağı geçer, Allah kaza bela vermesin" yorumunda bulundu.