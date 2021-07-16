Uzun yolculuğa çıkacaklara sağlıklı atıştırmalık önerileri

Medipol Esenler Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Öznur Akgöz, "Kurban Bayramı tatili ve yaz sezonunun açılmasıyla yapılacak uzun yolculuklarda yolcuların yanında taşıyacağı 10 sağlıklı atıştırmalık, yolda mideyi rahatlatarak hem tok tutar hem de kan şekerini dengeler." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Akgöz, yaz sezonu ve Kurban Bayramı tatili nedeniyle uzun yolculuğa çıkacaklara yolda tüketebilecekleri en sağlıklı atıştırmalıklar hakkında tavsiyelerde bulundu.

Uzun seyahatlerde yolcuların yanında taşıyacağı sandviç, tam tahıllı lavaş tost, meyveler, kuru meyve ve yemişler, tam tahıllı poğaçalar, yulaf ile yoğurt karışımları, tam tahıllı kraker, galetalar, dilimlenmiş sebzeler, tahıllı bisküviler ve sağlıklı içeceklerin yolda mideyi rahatlatarak hem tok tutacağını hem de kan şekerini dengeleyeceğini kaydeden Akgöz, "Yolcular, kilitli bir poşette kuru üzüm, dut, kayısı, ve ceviz, fındık, badem gibi yemişleri rahatlıkla yanında götürebilir. Poğaça, açma gibi hem beyaz undan yapılmış hem de bol miktarda yağ içeren besinler yerine evde daha az yağlı ve tam buğday unundan yapılacak poğaça daha sağlıklı olacaktır. İsteğe bağlı eklenecek peynir ise daha uzun süreli tokluk sağlanmasına yardımcı olacaktır." bilgilerini verdi.

"Lifli besinler uzun süre tok tutar"

Yolculuk sırasında mide bulantısı yaşayan kişilerin bulantısını önleyecek atıştırmalıklardan bahseden Akgöz, bu kişilerin tam tahıllı kraker ve galetalar tüketebileceğini ifade etti.

Yoğurt, yulaf ezmesi, taze veya kuru meyveler, kuru yemişlerle hazırlanan bir karışımın küçük bir saklama kutusunda sağlıklı atıştırmalık olarak taşınabileceğini aktaran Akgöz, "Ayrıca tam tahıllı bir undan yapılmış lavaş arasına beyaz ve kaşar peynir ile tost hazırlanabilir. İsteğe göre domates ve biber de eklenebilir. Lavaş yerine tam tahıllı ekmek ile yapılabilir. Açlığı bastırmak ve vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için hava almayacak bir saklama kutusu veya kilitli poşet içerisine dilimlenen salatalık, havuç, biber gibi sebzeleri koyup yana alınabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Yolculukta vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak için seyahat edenlerin yanlarına meyve almalarını öneren Akgöz, şunları kaydetti:

"Uzun sürecek seyahatlerde öncelikle vitamin ve mineral ihtiyacı için, yolculuk yapacakların, yanlarına meyve alması gerekiyor. Kayısı, kiraz, çilek, şeftali, nektari gibi meyveler yolda tüketilebilir. Kepekli, çavdarlı ve tam buğday gibi unlardan yapılmış tahıllı bisküviler lif ihtiyacını karşılayacak sağlıklı bir seçenektir. Yanında ayranla birlikte tüketildiğinde de daha uzun süreli tokluk sağlayacaktır. Sıcak havalarda serinlemek için asitli içecekler yerine maden suları gibi içeceklerin tüketimi, terlemeyle kaybedilen elektrolit kaybını karşılamak için tercih edilebilir. Tokluk sağlaması için de süt, ayran gibi içecekler tüketilebilir.

Seyahat sırasında yolcuların yanında taşıyabileceği sağlıklı, pratik ve doyurucu atıştırmalıkların başında oldukça tok tutacak peynir, zeytin, domates, salatalık, yeşillik, avokado ve tam tahıllı ekmek ile yapılacak sandviçler geliyor. Fakat ısı ile peynir gibi hızlı bozulabilecek gıdaları uzun saatler bekletmeden tüketilmeli."