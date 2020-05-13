Uzun zaman sonra dışarı çıkan çocuklar Şelale Eğitim Parkında doyasıya eğlendi - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında uzun süredir dışarı çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Aileleriyle Tuzla'daki Şelale Eğitim Parkına gelen çocuklar burada oyunlar oynadı, doyasıya eğlendi. Burada çocuklara şeker, balon, meyve suyu da dağıtıldı.

Korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzun süredir sokağa çıkamayan 0-14 yaş arası çocuklar bugün ilk kez dışarı çıktı. Tuzla'da yaşayan aileler de çocukları ile birlikte güzel vakit geçirmek için Şelale Eğitim Parkına geldi. Parka gelen çok sayıda çocuk burada doyasıya eğlendi, güzel havanın tadını çıkardı. Kimi çocuk bisiklet sürdü, kimisi top oynadı, kimisi de uçurtma uçurdu. Parka gelen çocuklar aynı zamanda kendilerini karşılayan çizgi film maskotlarıyla da iyi vakit geçirdi. Çocuklara Tuzla Belediyesi tarafından şeker, meyve suyu, balon gibi çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Parkta eğlenen bir çocuk, "Annem ve babam beni buraya getirdi. Tuzla Belediyesine de teşekkür ediyorum, hediyeler verdiler. Çok iyi oldu" dedi.

Başka bir çocuk ise, "Uzun zamandır dışarı çıkamıyorduk. Amcalarımız bizi getirdiler. Tuzla Belediyesine de teşekkür ediyorum böyle bir şey yaptığı için" diye konuştu.

Çocuğuyla beraber oyun oynayan bir anne, "Çocuklar için bugün çok önemli. Uzun zamandır çıkmıyorlar. Sürekli ders yapıyorlar. Bugün çıkmaları çok iyi oldu. Neredeyse yürümeyi, evden çıkmayı unutmuşlar. Bugün çok mutluyuz. İyi ki burası var. Burasının açık olması iyi oldu" dedi. - İSTANBUL