Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti

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Yaklaşık üç yılın ardından Aziz Yıldırım suskunluğunu çok sert bozdu. Ali Koç'a kaybettiği seçimin ardından Yıldırım, kulübün işleyişi ve sportif sonuçlar hakkında neredeyse hiç yorum yapmamıştı.

Yıldırım'ın, bugün Koç'a ekonomik tabloyla ilgili yöneltilen eleştirilere cevap vereceği bekleniyordu ama ağırlıklı olarak sportif sonuçlar üstünden karşılık verildi. Yıldırım'ın bazı konularda haklı olduğunu düşünen taraftarlar, üslubu ise hoş karşılamadı.

Aziz Yıldırım hakkında taraftarlardan gelen bazı yorumlar:

Spor camiasından Fenerbahçe'ye yakın ünlü isimlerin Aziz Yıldırım'a yaptığı eleştiriler: