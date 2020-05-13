Uzun zaman sonra sokağa çıkan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı - Son Dakika
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Uzun zaman sonra sokağa çıkan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı

7 saat önce

Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Uzun zaman sonra sokağa çıkan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı, System.String[]

Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Malatya'da saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, aileleriyle kent merkezinde dolaştı.

Maske taktıkları gözlenen çocukların park ve yeşil alanlarda oynarken yaşadıkları mutluluk gözlerinden okundu.

Öte yandan Malatya Valiliği tarafından kent merkezinde vatandaşlara ve çocuklara maske dağıtıldı.

Tedbirlerin ardından uzun aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik iznin ardından evlerine dönecek.

Adıyaman

Adıyaman'da da 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve oyun alanlarına akın etti. Çocuklar, sosyal mesafe kuralına uyarak ailelerinin gözetiminde oyun oynadı.

Büyük mutluluk yaşayan çocuklar, kent merkezinde dolaşmayı da ihmal etmedi.

Baba Abdullah Oğuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun evde canının sıkıldığını ve bugün sokağa çıkma izninini fırsat bilip parka geldiklerini anlatarak, sosyal mesafe kuralına uyarak zaman geçireceklerini söyledi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da saatin 11.00'i göstermesiyle çocuklar aileleriyle birlikte dışarı çıktı.

Kentteki Sultan Fatih Mehmet, Turgut Özal, Şehitlik parkları gibi alanlara akın eden çocuklar güzel havanın tadını çıkardı.

Çocuklardan bazıları oyun alanlarında eğlenirken bazıları da hem bisiklet sürdü hem de ailesiyle birlikte yürüyüş yaptı.

Kardeşleriyle parkta bisiklet süren Zeynep Mermertaş, uzun bir aradan sonra parka geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çocukların yoğun olduğu parklar başta olmak üzere bazı noktalarda maske dağıtımı yaptı.

Kilis

Kilis'te de çocuklar sosyal mesafe kuralına uygun şekilde dışarı çıktı.

Bazı çocuklar park ve bahçelerde eğlenmeyi tercih ederken bazıları da anne babalarıyla sokaklarda yürüyüş yaptı.

Evlerinden yürüme mesafesinden fazla uzaklaşan çocuklu aileler ise polis ekiplerince yaşadıkları bölgelere gönderildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda bisiklet süren çocuklardan Mustafa Pehlivan, yaklaşık 2 aydır hiç dışarı çıkmadığını, uzun süre sonra sokağa çıktığı için mutlu olduğunu ifade ederek, böyle bir uygulama yapıldığı için yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek vatandaşın sosyal mesafe ve maske kuralları başta olmak üzere alınan tedbirlere uymaları yönünde sıkça uyarılmalarını istedi.

- Gaziantep

Gaziantep'te saat 11.00'den itibaren aileleriyle sokağa çıkan çocuklar, sosyal mesafe kuralına büyük oranda uyarak parklarda eğlendi.

Maske taktıkları gözlenen çocuklar aileleriyle kent merkezinde dolaştı, yeşil alanları doldurdu.

Uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik izin süresi dolunca evlerine dönecek.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Maskeleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve oyun alanlarına akın etti. Çocuklar, sosyal mesafe kuralına uyarak ailelerinin gözetiminde oyun oynadı.

Mutlu olan çocuklar, kent merkezinde dolaşmayı da ihmal etmedi.

Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 01:24 Kaynak: AA


Son Dakika

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