Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı - Son Dakika

Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı

6 saat önce

SİVAS'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan öğretmen H.A. ile eşi E.A. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Uzun zamandır FETÖ soruşturması kapsamında aranan karı-koca tutuklandı, System.String[]

SİVAS'ta yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında firari olarak aranan öğretmen H.A. ile eşi E.A. İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir çok davada ismi geçen ve uzun zamandır firari olarak aranan örgütün Sivas'taki eğitim kurumunda coğrafya öğretmenliği yapan H.A. ile polislerin ablası olduğu ileri sürülen eşi E.A. İstanbul'da yakalandı. Sivas 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde SEGBİS sistemi ile ifadeleri alınan karı- koca tutuklandı.


İstanbul, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
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