Amazon Prime üyelik ücretleri artıyor!

Amazon Prime abonelik hizmeti; alışveriş, Prime Gaming ile oyun, Prime Video ile de sinema tarafında birçok hizmet sunuyor. Tüm dünyada bu hizmetleri müşterileri ile paylaşan şirket, uzun zamandır fiyatlarında bir değişiklik yapmıyordu. En son ekonomik koşullar altında Amazon, Prime üyelik ücretlerine zam yapma kararı aldı.

Amazon, Avrupa'da Prime abonelik ücretlerine zam yapıyor

Amazon yaptığı açıklama ile Avrupa'daki Prime abonelik hizmetinin fiyatlarını artırdığını açıkladı. Buna göre bazı pazarlarda abonelik ücretleri yüzde 43'e varan oranlarda artıyor. Her pazardaki artış fiyatının ise farklı olduğu görülüyor.

Amazon fiyatlara zam yapacak mı? Açıklama geldi!

Buna göre Amazon, Fransa'da 49 avro olan yıllık Prime abonelik ücretlerine yüzde 43 oranında zam yapmış durumda. Şirket, ABD'den sonra en büyük pazarı konumunda olan Almanya'da ise 69 avro olan fiyatları yüzde 30 artırdı. İngiltere'de ise 79 Sterlin olan yıllık abonelik ücreti 95 Sterlin olarak güncelleniyor.

Amazon Prime'ın yeni abonelik ücretleri 15 Eylül 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Amazon müşterilerine yapılan fiyat yenilenmesi konusunda bilgilendirme mailleri atmaya başlamış durumda. Yeni ücretlendirmeler ışığında abonelerin üyeliklerini sonlandırabilecekleri belirtiliyor.

Amazon, bu yılın başlarında da ABD'deki fiyatlarına zam yapmıştı. Şirket bu artışın nedeni olarak ise üye avantajlarının genişlemesini ve maliyetlerdeki artışı göstermişti. Yapılan fiyat artışı ile birlikte yıllık abonelik ücretleri ABD'de 119 dolardan 139 dolara çıkmıştı.

Amazon, Prime üyelik ile birlikte alışveriş, oyun ve sinema özelinde ülkemizde de çeşitli avantajlar sunuyor. Üstelik bunların hepsi tek bir Prime abonelik hizmeti altında ülkemizde sadece aylık 7.90 TL'lik fiyata sahip. Diğer ülkeler ve platformlarla karşılaştırıldığında oldukça uygun olan bu fiyatın zamlanması konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, geçtiğimiz haftalarda gelen soru üzerine, ürün veya hizmetlerdeki fiyatını artışının her zaman son seçenek olduğunu belirtmişti. Ancak bu son gelişmeler üzerine Türkiye'deki fiyatlarda da bir güncelleme yapılabilir.

Peki siz Amazon Prime hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ülkemizde de zam yapılabilir mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.