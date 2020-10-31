Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu - Son Dakika

Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu

31.10.2020 22:56

ABD'De yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, koronavirüs ile ilgili müjdeli bir haber verdi. Çilingiroğlu, rekombinant teknolojisi ile geliştirilen antikorların koronavirüs hastalarının ayakta tedavisinin mümkün olacağını söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın Twitter hesabından "Çok ama çok sevinçliyim" diyerek paylaşımda bulundu.Çilingiroğlu, geliştirilen antikorlar sayesinde koronavirüs salgınının biteceğini iddia etti.

Çilingiroğlu, "Çok ama çok sevinçliyim bu haberi sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Aylarca önce söylemiş olduğum bu virüsün kesin tedavisi olacağına inandığım Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibodyler bu virüse karşı kesin tedavi olacak. Defolacak Kovid belası" ifadelerini kullandı.

"SÖZ KONUSU ANTİKORLAR ABD BAŞKANI'NA KULLANILDI"

Mehmet Çilingiroğlu, söz konusu antikorların ABD Başkanı Donald Trump'ta da kullanıldığını belirterek "Recombinant teknoloji ile bir sentetik farklı monoclonal antibodylerin olduğu bir karışım sayın Trump'ta da kullanıldı" dedi.

Çilingiroğlu Twitter hesabından paylaştığı videoda, "O kadar güzel ve taze bir haberim var ki size kemerleri bağlayın Sayın Trump'ın tedavisinde de kullanılan ve şahsen benim virüsün yüzde yüz tedavisinde kullanılacağına inandığım aylardan beri size söylediğim Rekombinant teknolojisi ile geliştirilen Monoclonal antibody tedavisinin Faz2 Faz3 çalışmaları bugün açıklandı. Yaklaşık 700- 800 kişiye yakın hastada recombinant tedavisinde Trump'a verilen tedaviyi alan kişilerde sentetik antibodylerde ister yüksek ister düşük doz olsun bu hastalar ayakta tedavi ediliyor, kötüleşmesi engelleniyor. Remdesivir'de çoğalmasını engelliyor" dedi.

REKOMBİNANT DNA TEKNOLOJİ NEDİR?

Rekombinant DNA teknolojisi, doğada kendiliğinden oluşması mümkün olmayan, çoğunlukla farklı biyolojik türlerden elde edilen DNA moleküllerinin, genetik mühendislik teknolojisiyle kesilmesine ve elde edilen farklı DNA parçalarının birleştirilmesi işlemlerini kapsayan bir teknolojidir.

Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu

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Son Dakika Güncel Uzun zamandır ortalarda olmayan Mehmet Çilingiroğlu, ABD'den bombayı patlattı: Koronanın kesin tedavisi bulundu - Son Dakika


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