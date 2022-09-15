AMD, Ryzen 9 7950X ile kendini aştı! Tabii Antartika'da yaşıyorsanız

AMD, 5 yıl önce Ryzen serisiyle birlikte küllerinden doğmayı başardı. Uzun süredir işlemci ve ekran kartı tarafında rakiplerinin gerisindeyken birden önlerine geçti. Fakat son iki jenerasyondur duraksama sürecine girdi. Aslında önemli performans artışları görüyoruz. Ancak birçok alanda geri kaldı. Bu farkı kapatmak için de geçtiğimiz ay yeni Ryzen 7000 serisini tanıttı. Bugün ise Ryzen 9 7950X işlemcisinin yüksek saat hızlarına ulaşacağı ortaya çıktı.

AMD, Ryzen 9 7950X, tüm çekirdeklerini 5 GHz'nin üstüne taşıdı!

Ortaya çıkan son sızıntıya göre AMD Ryzen 9 7950X, tüm çekirdeklerini 5 GHz'nin üzerinde çalıştırabiliyor. Hatta paylaşılan verilere göre 16 çekirdeğin tamamı 5.1 GHz'de stabil şekilde performans verebiliyor. Ayrıca overclok işlemi yapılmadan 5.85 GHz boost frekansına kadar çıkabiliyor.

Fakat paylaşılan bu verileri elde edebilmek için sistemin sürekli olarak 50 derecenin altında kalması gerektiği belirtiliyor. Standart işlemcilerin bile hız aşırtma yapılmadan 70-80 derecelere kolayca çıktığını düşünecek olursak bu sistem için tek çaresinin güçlü bir sıvı soğutucu olduğunu anlıyoruz.

Tabii öte yandan paylaşılan bu verinin yalnızca sıcaklık kontrolü ile elde edildiğini görüyoruz. Üstelik tüm çekirdekleri aynı anda 5 GHz'in üzerinde çalışabiliyor oluşu da performans tarafında umut vadediyor. Zira ufak bir overclok bile gözle görülür artış sağlayacaktır. Ancak Intel'in Core i9-13900K ile ulaştığı 8 GHz seviyesine çıkabilmesi için kutuplardaki buzlar da yeterli olmayabilir. Fakat sıvı nitrojen ile neler yapabileceğini merakla bekliyoruz.

AMD Ryzen 7000 serisi özellikleri

Zen 4 mimarisiyle üretilen Ryzen 7000 serisi, 5nm teknolojisiyle üretilecek. AM5 soket ile tanıtılan modeller, PCIe 5.0 ve DDR5 teknolojilerini destekliyor. AMD Zen 4 mimarisine sahip işlemcilerin tek çekirdek performansı, bir önceki nesil işlemcilere göre yaklaşık yüzde 29 artış gösterdi.

AMD, Zen 3 Ryzen 9 5950X modelini geçtiğimiz yıl 799 dolar fiyat etiketiyle satışa sundu. Bu yıl Zen 4 mimarili Ryzen 9 7950X işlemcisini tanıtan şirket, yeni modelin 699 dolardan satılacağını duyurdu. Yeni model, bir önceki nesilden 100 dolar daha ucuz olacak.

Fiyat konusunda avantaja sahip olan AMD Ryzen 9 7950X modeli, Dota 2'de yüzde 32 performans artışı gösterdi. Shadow of the Tomb Rider oyununda ise yüzde 35 artış ile dikkat çeken işlemci, oyun performansı konusunda oldukça iddialı.

AMD, bugün Austin'de düzenlenen etkinlikte en güçlü ve en yüksek özellikli işlemcisiyle yalnızca mükemmel bir oyun performansı vaat etmedi. CEO Lisa Su, amiral gemisi işlemcisinin oyun açısından Intel'in Core i9 12900K modelinin ne kadar ilerisinde olduğunu da gösterdi.

Etkinlikte Cyberpunk 2077 ve GTA V dahil olmak üzere 5 farklı oyun ile işlemci performansı gösterildi. AMD, bu yıl tanıttığı işlemcileri bir önceki modellere göre daha düşük fiyat politikasıyla kullanıcıların beğenisine sundu.

Ryzen 9 7950X modeli, 16 çekirdek ve 32 iş parçacağına sahip. Standart saat hızı 4.5GHz olan işlemci, hız aşırtma yapıldığında 5.7GHz'e çıkabiliyor. Şirket, işlemcinin önbelleğini 80 MB, TDP değerini ise 170W olarak açıkladı.

Ryzen 7 7700X işlemci, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığıyla karşımıza çıktı. 4.5GHz standart saat hızına sahip olan işlemci, hız aşırtmayla birlikte 5.4GHz'e ulaşabiliyor. 40 MB önbellek ve 105W TDP değeriyle tanıtılan işlemcinin fiyatı 399 dolar olacak.

AMD'nin etkinlikte paylaştığı bir diğer önemli karşılaştırma görselinde Intel i9 12900K ile AMD Ryzen 5 7600X karşı karşıya geldi. 1080p çözünürlükte yapılan testlerde, Ryzen 5 7600X modeli oldukça iyi performans gösterdi. Middle-earth Shadow of War, F1 2022 ve Rainbow Six Siege oyunlarında AMD Ryzen 5 7600X modeli Intel'in amiral gemisi işlemcisini geride bırakmayı başardı.

Ryzen 7000 ailesi, tamamen yeni bir anakart yonga seti ve soketiyle birlikte 27 Eylül'de piyasaya sürülecek. Yeni X670 ve X670 Extreme anakartlar, Asus, Gigabyte ve MSI gibi pek çok, çok daha pahalı seçeneklerle birlikte 125 dolardan başlayan fiyatlarla aynı anda piyasaya sürülecek.

AMD, RDNA 3 mimarisiyle desteklenen, bu yıl içinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni nesil AMD Radeon RX grafik kartının tanıtımını da gerçekleştirdi. Yeni Ryzen 9 7950X işlemciyle yapılan demo, merakla beklenen Lies of P'nin 4K'da oynanışını, üretim öncesi bir RDNA 3 GPU üzerinde ultra ayarlarda test edildi.

AMD Ryzen 7000 serisi teknik özellikleri