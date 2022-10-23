Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın - Son Dakika
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Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın

23.10.2022 22:41
Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın

Uzun zamandır şifre paylaşımı için engel yollarını geliştiren Netflix, biyometrik önlemler getirmeye karar verdi.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformu olma unvanını elinde tutan Netflix, tarihinde ilk kez bu yıl abone kaybı yaşadı. Üstelik milyonları bulan bir sayıda. Buna karşılık olarak da şifre paylaşma işlemini engelleyeceğini açıkladı. Bunu da biyometrik veri ile yapacağı ortaya çıktı. Yani Netflix, şifre paylaşımı yapılamaması için parmak izi zorunluğu getirebilir.

Netflix, şifre paylaşımı önlemi olarak parmak izi getiriyor!

Platformun yaşadığı abone kayıplarının aslında birden fazla nedeni bulunuyor. Fakat Netflix bu milyon seviyesine ulaşan kullanıcı sayısındaki azalmanın temel nedeni olarak şifre paylaşımı işlemini suçluyor. Haksız da değil.

Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın

Zira en fazla aynı evde bulunan 4 bireyin erişiminde olması gereken bir hesabın şifresi onlarca kişiye dağılabiliyor. Bunu genelde ücreti bölüşmek isteyen kişiler yapıyor olsa da 4'ten fazla kişi ile paylaşılması ve bunu yapan milyonlarca kişi olması platformu büyük zarara uğrattı.

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Buna karşılık olarak da her bir şifre paylaşımı için ek ücret talep edileceği ve de ücret ödenmemesi halinde aynı evde bulunan bireylerin haricinde kimsenin kullanımına izin verilmeyeceği söylendi. Tabii bu kontrolü sağlamak oldukça güç.

İlk olarak evdeki internetin IP adresi üzerinden bağlanan kişilere erişim izni verileceğine yönelik haberleri gördük. Fakat bu durum tabletimizi alıp dışarı çıktığımızda istediğimiz içeriği izleyemeyeceğimiz anlamına geliyor.

Daha sonra ikinci veya üçüncü kişisel cihazların girilebileceği yönünde sızıntılar çıktı. Fakat bu da aslında şifre paylaşma işleminin tekrarlanmasına olanak sağlayacaktı. Bu nedenle son olarak biyometrik tarama olacağı söylendi.

Örneğin evinizdeki televizyon veya IP'nizi yansıtan herhangi bir cihaz için bu parmak izi veya yüz tanıma gibi biyometrik veri önlemi gerekmeyecek. Fakat dışarıda kullandığınız telefon, tablet veya bilgisayarda sorulacak. Tabii tüm bu seçeneklerin hala üzerinde çalışılan önlemler olduğunu belirtelim. Yani henüz netleşen bir durum yok.

Siz Netflix tarafından getirilen şifre paylaşımı sınırlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Netflix, şifre paylaşımı önlemini abarttı! DNA testi isterse şaşırmayın - Son Dakika

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