Cüzdanlar yanıyor: Ücretli WhatsApp Premium sonunda geldi! - Son Dakika
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Cüzdanlar yanıyor: Ücretli WhatsApp Premium sonunda geldi!

08.10.2022 22:22
Cüzdanlar yanıyor: Ücretli WhatsApp Premium sonunda geldi!

Uzun zamandır üzerinde çalışıldığını bildiğimiz ücretli WhatsApp sürümü olan WhatsApp Premium nihayet beta programına dahil edildi.

Geçtiğimiz günlerde Meta çatısı altında bulunan platformların yakın gelecekte reklama boğulacağını paylaştık. Hatta WhatsApp üzerinde bile reklam görebileceğimiz söyleniyor. Fakat Zuckerberg'ün para kazanmak için başka fikirleri olduğu ortaya çıktı. Ücretli WhatsApp Premium sonunda beta programlara dahil edildi.

Ücretli WhatsApp Premium beta programında! Neler vadediyor?

Instagram her ne kadar fotoğraf paylaşılan bir platform olarak doğmuş olsa da TikTok, Snapchat ve Vine gibi uygulamaların rekabeti neticesinde günümüzde video paylaşım ortamı haline geldi. Öyle ki her geçen gün Keşfet başta olmak üzere tüm paylaşımlarda videoları daha fazla öne çıkarıyor.

Cüzdanlar yanıyor: Ücretli WhatsApp Premium sonunda geldi!

Bunu maddi kazanç sağlamak için değerlendirmek isteyen Meta ise Instagram'a tıpkı Facebook'ta olduğu gibi reklamların her bir alana dahil edileceğini söyledi. Tabii halihazırda paylaşımların arasında ve Hikayeler içerisinde görüyorduk. Ancak artık Keşfet dahil pek çok sayfaya daha eklenecek.

WhatsApp'ta ekran görüntüsü almak tarihe karışıyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta ise henüz geleceği söylenen reklam adımı atılmadı. Bunun yerine WhatsApp Premium isimli daha çok işletmelere hitap eden ücretli bir üyelik ortaya çıktı. Bugün itibariyle de resmi beta sürümlerine eklendi.

Uygulamanın ücretli sürümü aynı anda tek hesaba bağlı 10 cihaza kadar izin veriyor. Bu sayede işletme sahipleri ve çalışanları tek hesap üzerinden müşteri hizmetleri ve satış faaliyetlerini yürütebilecek. Ayrıca 32 kişiye varan görüntülü konuşma gibi ek özelliklerin de olacağı biliniyor.

Şu an için WhatsApp Premium beta programına dahil edilmiş olsa da henüz ücreti açıklanmadı. Ek olarak, ne zaman kullanabileceğime yönelik soru işaretleri de giderilmedi. Fakat 2023'e girmeden aktif kullanıma alınması bekleniyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

Instagram, Snapchat, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Cüzdanlar yanıyor: Ücretli WhatsApp Premium sonunda geldi! - Son Dakika

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