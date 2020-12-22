Uzunahmet Tabyalar yıkılmaktan kurtarılacak - Son Dakika

SULTAN Abdulhamid döneminde Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak, Erzurum'da Rus tehlikesine karşı inşa edilen Uzunahmet Tabyaları'nı yıkılmaktan Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı kurtaracak. DAP Başkanı Prof. Dr. Osman Demirdöğen, tarihi tabyaların hangi kuruma ait olduğunu belirledikten sonra restorasyon projesinin hazırlanacağını söyledi.

Erzurum- Kars karayolunun 20'nci kilometresindeki merkez Palandöken ilçesine bağlı Uzunahmet Mahallesi yakınlarında 2'nci Abdulhamid tarafından Paris ve Roma'daki tabyalar örnek alınarak Deveboynu geçidinde 2050 rakımlı bir tepeye Uzunahmet Tabyaları inşa edildi. 1 kilometre ilerisinde de ilave tabya yaptırılan Uzunahmet Tabyaları'yla, Erzurum'u Rus tehdidine karşı koruma amaçlandı. Koğuş odalarının üstüne yerleştirilen, beşik tonozla örtülen ve dıştan kalın bir toprak örtüsü ile kaplanarak gizlenen topçu odalarına, avlunun ortasında bulunan iki rampa ile çıkılan Uzunahmet Tabyaları sayesinde, 1877-1878 yıllarında Rus ordusunun Erzurum'u işgal girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Pasinler Ovası'na hakim olan bir tepede kurulan tabyadaki topçu kuleleriyle Osmanlı ordusu, Rus ordusunun geçişine izin vermedi. 1'inci Dünya Savaşı'nda da Rus tehlikesine karşı Erzurum'u savunan Uzunahmet Tabyaları, daha sonra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılmaya başlandı. Askerin konuşlandığı tabyalar, 1960 yılında Erzurum'da birliklerin oluşturulmasıyla boşaltıldı.