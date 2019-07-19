Son Dakika Haberleri: Uzunburun'da kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor
Son Dakika Güncel Haber

Uzunburun'da kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin kırk yıllık çöp sorununu tarihe gömen Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde kapasite arttırma çalışmaları, yerinde incelendi.

Uzunburun'da kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor , System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Manisa'nın kırk yıllık vahşi depolama olarak süregelen çöp sorununa neşter vuran, yaklaşık 110 milyon lira ile Türkiye'nin en büyük kamu yatırımı olan Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde kapasite arttırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk de, devam eden çalışmaları yerinde inceledi, danışman firma yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.

YETKİ VE BELGE ÇALIŞMASI

Genel Sekreter Yardımcısı Yıldırım, Manisa'nın sanayi şehri olmasından dolayı ihtiyaç hasıl olan endüstriyel atıkların tesise alımı ve bertarafı için yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirterek, günlük 650 ton kapasiteli tesisin, kapasitesinin arttırılması için gerekli işlemlerin devam ettiğini söyledi. Yapılan çalışmaların ardından tesisin hem kapasitesinin arttırılacağını hem de tehlikeli atıkları alabilecek yetkiye ve belgeye sahip olacağını ifade eden Yıldırım, tesisin Manisa'ya en yüksek oranda fayda sağlaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak çalıştıklarını söyledi.

Sekreter, Türkiye, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 11:46 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngilizler Türkiye'yi konuşuyor: NATO üyeliği sorgulanabilir Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! İşte son durum Türkiye'den Doğu Akdeniz'de Rusya ve Çin'le işbirliğine yeşil ışık Araç sahipleri müjde! Benzin ve motorine indirim geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 13:29:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzunburun'da kapasite arttırma çalışmaları devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]