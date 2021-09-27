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Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika

Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

27.09.2021 11:22
Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor, System.String[]

Helenistik Dönem'in günümüze kadar korunmuş yapılarına sahip Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Helenistik Dönem'in günümüze kadar korunmuş yapılarına sahip Mersin'deki Uzuncaburç Antik Kenti'nde, tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor.

Antik kentteki önemli yapıların kazı ve restorasyon projeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2021 yatırım programına alındı ve bu kapsamda çalışmalar devam ediyor.

Adana Rövöle ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından antik kentteki tiyatro, kutsal alan, tapınak ve Helenistik kule için hazırlanan kazı ile restorasyon projelerinin ihaleleri yapıldı ve çalışmalara başlandı.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki ekip, antik kentte çalışmaları sürdürüyor.

Kazı başkanı Ümit Aydınoğlu, AA muhabirine, Uzuncaburç'un, Helenistik Dönem'de bölgenin başkenti ve dini merkezi olduğunu aktardı.

Burayla ilgili hazırladıkları 4 projenin yatırım programına alındığını dile getiren Aydınoğlu, yapıların korunması ve restorasyonu çalışmaları kapsamında tiyatro, kutsal alan, tapınak ve Helenistik kuledeki kazı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

"Birçok insan burayı görmek için gelecek"

Antik kentin görkemli bir yapısının olduğuna dikkati çeken Aydınoğlu, şöyle devam etti:

"Antik kentin tiyatro, kutsal alan, tapınak ve Helenistik kule bölümünde kazı, aynı anda da restorasyon çalışmaları devam ediyor. 50 kişilik ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgisiyle burayı tekrar canlandırmayı düşünüyoruz. Burada gördüğünüz yapıların çoğu toprak altında kalmış. Halbuki çok iyi durumdalar. Geçmişimize sahip çıkmamız ve ülke turizmine kazandırmamız adına burayı koruyabilmek çok önemli. En önemlisi bu yapılar korunacak ve gelecek nesillere aktarılacak. Birçok insan burayı görmek için gelecek."

Kazı ve restorasyon çalışmalarının ardından bölgede çevre düzenlemesi yapacaklarını kaydeden Aydınoğlu, "İnsanlar buraya geldikleri zaman tarihin içerisinde zaman geçirecekler, geçmişin nasıl olduğuna dair fikir sahibi olacaklar ve burada gün boyu zaman geçirme şansları olacak." dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise kentteki arkeolojik kazılarda daha da aktif olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Uzuncaburç'ta önemli bir kazı çalışması yapıldığını ifade eden Çamsarı, "Yapılan çalışma sonrası burası ülkemizin en tanınmış bölgelerinden biri olacak. Bu bölgeye yıllık 60-70 bin civarı yerli turist geliyor. Yapılacak çalışmayla yabancı turistlerin gelmesiyle bu sayının daha da artacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor
Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor
Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor
Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor
Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor

Helenistik, Uzuncaburç, Tiyatro, Mersin, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Uzuncaburç Antik Kenti'nde tarihe ışık tutacak kalıntılar gün yüzüne çıkarılıyor - Son Dakika


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