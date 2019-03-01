Uzunçayır Kavşağı'nda Çalışma
41 dakika önce
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Uzunçayır Kavşağı'nda yapılan viyadük inşaatı dolayısıyla trafik akışının Göztepe Kavşağı'ndan verileceğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Uzunçayır Kavşağı'nda yapılan viyadük inşaatı dolayısıyla trafik akışının Göztepe Kavşağı'ndan verileceğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kadıköy Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesindeki trafiği rahatlatmak amacıyla devam eden viyadük inşaatı nedeniyle kirişlerin monte edilmesine başlanacağı belirtildi.
Açıklamada, Harem-Ankara istikametinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dönen kavşak kolunun kapatılması dolayısıyla sürücülerin, 2 Mart 23.30 ile 3 Mart 06.00 saatleri arasında, Uzunçayır Kavşağı yerine Göztepe Kavşağı'nı kullanacakları kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:40 Kaynak: AA
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