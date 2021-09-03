Uzunçiftlik'te 1200 ton asfalt serimi yapıldı - Son Dakika

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, 1200 ton asfalt seriminin yapıldığı Uzunçiftlik Mahallesi Özdemir Ataman Caddesi'nde incelemelerde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından üst yapısı bozulan 600 metre uzunluğunda 10 metre genişliğinde Özdemir Ataman Caddesi'nde yağmur suyu hatları ile ızgaraları yapıldı. Bu çalışmaların tamamlanması sonrasında ekipler tarafından 1200 ton asfalt serimi yapıldı. Çalışmaları inceleyen Kocaman, "Özdemir Ataman Caddesi üzerinde asfalt serim çalışmalarımızı başlattık. Hızlı bir şekilde bitirip hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Ekiplerimiz ilçemizin her yerinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sonucu ve çözüm odaklı yönetim anlayışımızla ilçemizin ihtiyaçlarına hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz" dedi. - KOCAELİ