Uzundere'de ikinci etap kapsamında anahtar teslimi başladı - Son Dakika

Uzundere'de ikinci etap kapsamında anahtar teslimi başladı

25.11.2020 14:00
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Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de ikinci etap kapsamında yapımını tamamladığı 436 konut ve 40 işyerini hak sahiplerine teslim etmeye başladı.

Yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarına ara vermeden devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de ikinci etap kapsamında yapımını tamamladığı 436 konut ve 40 işyerini hak sahiplerine teslim etmeye başladı. Deprem gerçeğinin kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattığını vurgulayan Başkan Tunç Soyer, anahtarlarını teslim alan hak sahiplerine yeni evlerinde mutlu bir yaşam diledi.

Kentte üretilen değerin adil paylaşımını esas alan bir anlayışla kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'de ikinci etap kapsamında yapımı tamamlanan konut ve işyerlerini hak sahiplerine teslim etmeye başladı. 2018 yılında ihale edilerek 67 bin metrekarelik inşaat alanında yapımı başlayan 436 konut ve 40 işyerinin sahipleri, belediye ile imzaladıkları sözleşme karşılığında tapularını ve anahtarlarını alarak yeni yaşamlarına adım atıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Uzundere birinci etap kapsamında 308 konut ve 33 işyerinin yapımını tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmişti. Büyükşehir, Uzundere'de uzlaşma sağlanan diğer etaplarda yapıma yönelik hazırlıklarını sürdürüyor.

"Yüzde 100 uzlaşıyla ve yerinde dönüşüm"

Anahtarlarını teslim alan tüm vatandaşlara yeni ev ve işyerlerinde mutluluklar dileyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "30 Ekim'de yaşadığımız deprem bizlere kentsel dönüşümün önemini bir kez daha hatırlattı. Yerel yönetim olarak planlı yerleşim alanları oluşturmak kadar her bir hemşerimizin sağlam ve güvenli konutlarda yaşamasını da sağlamak zorundayız" dedi. Türkiye'deki en başarılı kentsel dönüşüm uygulamasının İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüldüğünü dile getiren Başkan Soyer, "Kimseyi yaşadığı mahalleden koparmadan yüzde 100 uzlaşıyla ve yerinde dönüşüm uyguluyoruz. Bugüne dek Uzundere ve Örnekköy'de hayata geçirdiğimiz uygulamalar yurttaşlarımızın bize güven duymasını sağladı. Hemşerilerimiz İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları işbirliğinin onları mağdur etmeyeceğini biliyorlar. Şimdi Ege Mahallesinde dönüşümü başlattık. Halka halka ilerleyerek kentin tüm sorunlu yerleşim alanlarını sağlıklı bir kentsel altyapıya ve güvenli konutlara kavuşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir'e teşekkür

Uzundere ikinci etapta anahtarlarını teslim alan ilk aile İsmet ve Münire Tunçel çifti oldu. 28 yıldır Uzundere'de yaşadıklarını söyleyen İsmet Tunçel, "Burada daha önce gecekonduda oturuyorduk. Kendi emeğimizle iki katlı bir ev yapmıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi devreye girerek bölgede kentsel dönüşüm çalışması başlattı. Bu sayede depreme dayanıklı yeni bir binaya geçiyoruz. Çok memnunuz. Çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi. Evlerinin hiçbir eksiği olmadığını ve çok beğendiklerini söyleyen Münire Tunçel, "Evimizi teslim aldığımız için çok mutluyuz. Burada üç dairemiz oldu. Diğer iki daireyi iki kızımıza verdik. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Galeri sistemi ile asfalt kazılmadan tamirat yapılabilecek

'Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı'nda yapımı süren altyapı galeri sistemi ile atık su, içme suyu, yağmur suyu, elektrik ve veri hatları yer altındaki galeri içinde toplanacak. Böylece herhangi bir arıza durumunda tüm aksaklıklar galeri içine girilerek, asfalt kazılmadan, kaldırımlar bozulmadan tamir edilebilecek. Altyapı tünel sistemiyle ihtiyaç duyulan tüm müdahaleler sistem içerisinden yapılacak, çevreye rahatsızlık verilmediği gibi trafik de aksamayacak. Bu model diğer kentsel dönüşüm alanlarına da entegre edilecek. - İZMİR

Uzundere'de ikinci etap kapsamında anahtar teslimi başladı
Uzundere'de ikinci etap kapsamında anahtar teslimi başladı
Uzundere'de ikinci etap kapsamında anahtar teslimi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm, Uzundere, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uzundere'de ikinci etap kapsamında anahtar teslimi başladı - Son Dakika


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