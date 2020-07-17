Uzundere'de meydana gelen sel evler ve tarım arazilerine hasar verdi - Son Dakika

Ulubağ Mahallesi'nde selin ardından yola akan su

Sular altında kalan okul ve cami bahçesi

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak'ın konuşması

İş makineleri ile sel altına kalan bölgede çalışma yapılması

Erzurum'da meydana gelen sel evler ve tarım arazilerine hasar verdi

ERZURUM (AA) Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen selde, evler ve tarım alanları zarar gördü.

İlçe genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak, gece saatlerinde etkisini artırınca sele yol açtı.

Dere yataklarının taştığı Ulubağ Mahallesi'nde, çok sayıda ev zarar gördü, okul ve cami bahçesi de sular altında kaldı.

Can kaybı ve yaralananın olmadığı selde, bazı bahçeler ile tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Bölgeye gece saatlerinde iş makineleri ile gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediye ekipleri çalışma başlattı.

Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak, yaptığı açıklamada, muhtar ve mahalleliye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Vadi içerisindeyiz, sürekli sel riski altındayız. Mahalledeki dere tahkimatı ve ıslahının tam yapılmaması bizi ciddi risk altında yaşatıyor. İnşallah Valilik, Büyükşehir Belediyesi, AFAD ve Uzundere Belediyesinin imkanlarıyla bu sorunun çözümü noktasında üstümüze düşeni yapacağız." dedi.