Uzundere'de sel hayatı felç etti: Bazı yollarda göçükler oluştu - Son Dakika

- Uzundere'de sel hayatı felç etti: bazı yollarda göçükler oluştu

ERZURUM - Erzurum'un Uzundere ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Selin etkisiyle bazı yollarda göçükler oluştu.

Dün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak Uzundere ilçesi, Ulubağ Mahallesi'nde sele dönüştü. Mahalle içerisindeki dere yağış sonrası taştı. Bazı yollarda göçükler meydana gelirken, selin etkisiyle ağaçlar devrildi. Su altında kalan bazı tüneller ise trafiği olumsuz etkiledi.

Öte yandan Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da mahalleye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vatandaşların sel gibi durumlarda zorda kalmaması için çalışmalara devam edildiğini belirten Aktoprak, " Yağan yağmur sonrası sadece Ulubağ'da değil hemen hemen her mahallemizde aynı durumla karşılaşıyoruz. Sınırlı imkanlarımızda olsa vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda zorda kalmaması için her türlü çalışmayı yapıyoruz" dedi.