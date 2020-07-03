Uzundere'de vatandaşlardan kaçak hurdacılara tepki - Son Dakika

Uzundere'de vatandaşlardan kaçak hurdacılara tepki

İZMİR'in Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri sınırlarında yer alan bölgede, kaçak ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen hurdacılar, çevre kirliliğine neden oluyor.

İZMİR'in Karabağlar ve Gaziemir ilçeleri sınırlarında yer alan bölgede, kaçak ve ruhsatsız faaliyet gösterdiği öne sürülen hurdacılar, çevre kirliliğine neden oluyor. Yaklaşık 4 yıldır, yaptıkları girişimlerden sonuç alamadıklarını söyleyen mahalleli Süleyman Gür, "Bunca şikayete rağmen bu alana bir çözüm bulunamıyorsa, demek ki belediyeler göz yumuyor" dedi.

Kaçak moloz ve hafriyat dökümü, asbest ve kimyasal atık gibi çevre kirlilikleriyle gündeme gelen Uzundere Mahallesi'ndeki vatandaşlar, bölgede faaliyet gösteren hurdacıların kaçak çalıştığını iddia etti. İşletmelerin ruhsatsız olduğunu öne süren mahalleli, hurdacılar nedeniyle çevre kirliliğinin artığını belirtti. Karabağlar Belediyesi'ne ait Hayvan Bakım Merkezi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Merkez Ambar'ın hemen yanında bulunan işletmelerin kapatılması için 2016'dan beri belediyelere şikayet ettiklerini söyleyen mahalleli Naciye Gür (44), "Bölgedeki hurdacılar, imar mevzuatına aykırı ancak bölgemizde hurda toplayan, yakan birçok işletme var. Hepsi farklı kişilere ait. Bu işletmelerle ilgili 2016 yılından bu yana çalışmalar yürütüyoruz. Buradaki işletmelerin bazıları Karabağlar bazıları Gaziemir idaresinde. Biz de buralara başvurularda bulunduk. 'Bu işletmeleri tespit edin ve gereken yasal işlemleri yapın' diye talepte bulunduk. Tespitler yapıldı ve para cezaları yazıldı. Ancak işletilmesini engellemek adına ya da kapatılmak için belediyeler hareket etmedi" dedi.

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'İŞLETMELER KAPATILSIN'

İşletmelerin tamamının kaçak olduğunu öne süren Gür, "Burada İzmir'in atıkları açıkta ayrıştırılıp yakılıyor. İmar mevzuatına göre bu bölgenin onaylanmış bir imar planı yok. İşletme kurulabilecek bir plan da mevcut olmadığı için hepsi tamamen kaçak. Sıklıkla bakır kablo yakılıyor. Bu da ciddi bir kirliliğe sebep oluyor. Bu işletmelerin tamamının yıllardır ortadan kalkmasını talep ediyoruz. Defalarca başvurduk ama para cezasıyla kapatıldı. Mühür sökümü yapıldığını öğrendik. Karabağlar Belediyesi savcılığa suç duyurusunda bulunduğu söyledi, ancak açılmış bir ceza davası yok. Belediyelerin daha hızlı hareket etmesini ve işletmelerin kapatılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

'BELEDİYELERİN GÖRMEMESİ İMKANSIZ'

Söz konusu bölgenin birçok yasaya tabi olduğunu ve bu tarz işletmelerin kurulmasının mümkün olmadığını dile getiren Süleyman Gür, şunları söyledi:

"Yağmur yağdığında bu atıklar Uzundere'ye akıyor ve İzmir Körfezi'ne gidiyor. Bu alana gelene kadar bölgede Büyükşehir Belediyesi'nin 20'ya yakın kamerası var. Burayı görmemeleri imkansız. Gaziemir ve Karabağlar Belediye Başkanlarının da bunları görmemesi imkansız. Görüyorlar ama göz yumuyorlar. 4 yıldır sürekli şikayet etmemize rağmen buna çözüm bulunamıyorsa bizim aklımıza da başka bir seçenek gelmiyor. İşletmelerin hiçbiri ÇED'e dahil değil. İmar planlarına, çevre kanununa, zeytincilik koruma kanununa, dere yatakları koruma kanununa aykırı işletmeler faal olarak çalışıyor. Vatandaşın yaptığı gecekonduya 5 dakikada giden belediye ekipleri buraya neden gelmiyor? Özellikle geceleri hurdacılar kablo yakıyor. Yakılan kablolardan açığa çıkan dumanlar hem bizim mahallemize hem de işletmelerin yanı başındaki can dostlarımızı etkiliyor. Artık buraya bir çare bulunsun."


Karabağlar, Gaziemir, Uzundere, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 09:02 Kaynak: DHA

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