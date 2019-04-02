Uzundere'den Türkiye Rekoru
1 saat önce
Erzurum'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Hilmi Öztoprak aldığı yüzde 80.46 oy ile Türkiye rekoru kırdı.
Erzurum
'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere
ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Hilmi Öztoprak aldığı yüzde 80.46 oy ile Türkiye
rekoru kırdı.
Cumhur İttifakı adayı olarak seçime giren MHP
'li Hilmi Öztoprak yüzde 80.46 oy alırken İYİ Parti
Adayı Burhan Polat
ise yüzde 12.05 oy alabildi.
Uzundere Belediye Başkanı olan Hilmi Öztoprak yaptığı açıklamada, "Halkımızın bize göstermiş oldukları ilgi ile yüzde 80.46 ile Türkiye Rekoru kırdık. Halkımızın güvenine ve desteğine layık olacağız. Bize oy veren veya oy vermeyen tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ben tüm halkımızın belediye başkan olacağım. 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere girdik gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden köy köy ev ev dolaşarak tüm ilce halkımızın oyuna talip olduk." dedi. - ERZURUM
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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