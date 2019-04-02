Son Dakika Haberleri: Uzundere'den Türkiye Rekoru

Uzundere'den Türkiye Rekoru

1 saat önce

Erzurum'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Hilmi Öztoprak aldığı yüzde 80.46 oy ile Türkiye rekoru kırdı.

Uzundere'den Türkiye Rekoru, System.String[]
Erzurum'un sakin kent unvanına sahip olan Uzundere ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı Hilmi Öztoprak aldığı yüzde 80.46 oy ile Türkiye rekoru kırdı.

Cumhur İttifakı adayı olarak seçime giren MHP'li Hilmi Öztoprak yüzde 80.46 oy alırken İYİ Parti Adayı Burhan Polat ise yüzde 12.05 oy alabildi.

Uzundere Belediye Başkanı olan Hilmi Öztoprak yaptığı açıklamada, "Halkımızın bize göstermiş oldukları ilgi ile yüzde 80.46 ile Türkiye Rekoru kırdık. Halkımızın güvenine ve desteğine layık olacağız. Bize oy veren veya oy vermeyen tüm vatandaşlarımızı kucaklayacağız, ben tüm halkımızın belediye başkan olacağım. 2019 yerel seçimlerinde cumhur ittifakı adayı olarak seçimlere girdik gece gündüz demeden bıkmadan usanmadan yorgunluk nedir bilmeden köy köy ev ev dolaşarak tüm ilce halkımızın oyuna talip olduk." dedi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:21 Kaynak: İHA

Erzurum, Türkiye, Uzundere, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Başkan Seçildi, İlk İcraatı Makam Odasının Kapısını Söktürmek Oldu Dünya Yıldızları, Türkiye Spor Ödülleri'nde Buluşuyor Dünya Otizm Farkındalık Günü Etkinliği Veliefendi Hipodromu'nda Düzenlendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 15:31:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uzundere'den Türkiye Rekoru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]