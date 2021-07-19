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Uzundere için dev ihale 29 Temmuz'da - Son Dakika

Uzundere için dev ihale 29 Temmuz'da

19.07.2021 00:58
Uzundere için dev ihale 29 Temmuz'da, System.String[]

İzmir'de yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü altında kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor.

İzmir'de yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm ilkeleriyle İzmir Büyükşehir Belediyesi güvencesi ve garantörlüğü altında kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Büyükşehir, 32 hektarlık Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında bin 422 bağımsız birimin yapımını kapsayan üçüncü etabın anahtar teslim ihalesine 29 Temmuz'da çıkıyor. Proje tamamlandığında toplamda 3 bin 800 birim konut, ticaret, ofis ve otel kompleksi olacak. Bölgede gençlik merkezi, buz pisti, yarı olimpik yüzme havuzu, basket-futbol sahaları, tenis kortu, sosyal-kültürel merkezler, pazar alanı, otopark ve daha fazla yeşil alan yer alacak.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında birinci ve ikinci etabı tamamlayarak yüzde 100 uzlaşı ve yerinde dönüşüm örneği sergileyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, dev bir ihaleye daha çıkıyor. Kentin her noktasında kentsel dönüşüm çalışmalarına aralıksız devam eden Büyükşehir, 32 hektarlık Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında üçüncü etap için 29 Temmuz'da anahtar teslim yapım ihalesine çıkacak. Birinci ve ikinci etapta inşaat yapım işini tamamlayarak 817 bağımsız birimi hak sahiplerine teslim eden Büyükşehir, üçüncü etapta bin 422 bağımsız birim yapacak. İlk iki etabın tamamlanmasıyla beraber bölgenin altyapısını da yenilemeye başlayan Büyükşehir, doğalgaz için gerekli olan imalatları bitirdi. Yolları genişleten, elektrik ve içme suyu hatlarını yenileyen Büyükşehir, mahalle ölçeğinde kentsel dokuyu yenilediği için doğalgazın bölgeye gelmesini sağlayarak Uzundere halkının yüzünü güldürdü. Üçüncü etapta yer alan hak sahiplerinin konut kura çekimi 8 Nisan 2021'de yapılmıştı.

"Vatandaşımızın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kentin her yerinde sağlıklı bir yapılaşma ve dönüşüm sağlayacaklarını söyleyerek, "Uzundere'de belediye, müteahhit ve vatandaş bir arada. Belediye vatandaşın hakkını koruyacak, hiçbir vatandaşımızın hakkına zerre kadar toz kondurmayacağız. Deprem ve diğer afetlere hazır, dirençli yaşam alanları oluşturacağız" diye konuştu.

Emsal korundu

Başkan Tunç Soyer'in talimatıyla Uzundere Kentsel Dönüşüm Alanında imar adalarında vaziyet planı, kitle yerleşimi yeniden etüt edilerek daha çok yol, yeşil ve peyzaj alanı sağlamak için inşaat alanı arttırılmadan plan revizyonu yapıldı. Bu plan revizyonuyla mevcut "2,5 emsal" korunarak 8 kat ile 15 kat arasında değişen yapılaşma koşulu getirildi ve böylece vatandaşlar için daha ferah yaşam alanları oluşturuldu.

7 adada toplamda bin 422 bağımsız birim

Üçüncü etap yapım ihalesinde yüklenici firma 7 adada toplamda bin 422 bağımsız birim inşa edecek. İhale kapsamında iki imar adası tamamen yükleniciye ait olup diğer beş imar adasında yüklenici ve hak sahiplerine ait bağımsız birimler ortak hisseyle yapılacak. Etap bütününde belediye hissesi olarak herhangi bir bağımsız birim alınmayacak. İhale kapsamında paylaşım yüzde 57 yüklenici, yüzde 43 hak sahiplerinin payı olarak belirlendi. Büyükşehir tarafından sağlanan bu koşullar sayesinde ihaleye katılımın artırılması hedefleniyor. Uzundere dönüşüm alanında ayrıca bölge çocukları ve kadınları için Masal Evi, kütüphane ve etüt merkezi de yapılacak. Gençler için eğitim ve öğretim hizmetlerine destek olacak fonksiyonlar bir arada sunulacak. Bölge kadınları meslek kurslarına katılırken çocuklarını Masal Evi'ne bırakabilecek. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşüm, konut, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Uzundere için dev ihale 29 Temmuz'da - Son Dakika Ekonomi


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