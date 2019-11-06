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Uzundere Toplu Konutlarında indirim

6 saat önce

İzmir Büükşehir Belediyesi, Uzundere Toplu Konutlarının fiyatlarında bir önceki ihaleye göre yüzde 9 indirime gitti.

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İzmir Büükşehir Belediyesi, Uzundere Toplu Konutlarının fiyatlarında bir önceki ihaleye göre yüzde 9 indirime gitti.


İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere Toplu Konutlarında bulunan 263 daire için 2. kez ihaleye çıkıyor. Büyükşehir belediyesi, yeni ihale için konut fiyatlarında güncelleme yaparak yüzde 9 oranında indirime gitti. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için fırsat oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, önceki ihalede 3+1 120 metrekare alana sahip daireler için 207 b252 bin TL arasında fiyat belirlediği konutları, yeni ihalede 187 bin-232 bin TL arasındaki fiyatla satacağını duyurdu.


Uygun kredi olanaklarının da sunulduğu konutların ihalelerinin 28 Kasım 2019 ve 05 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği öğrenildi. Öte yandan, konutlardan almak isteyen vatandaşların, ihale giriş belgelerini ve şartnameleri, konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat bedeli ödeyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğünden temin edebilecekleri bildirildi. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:07 Kaynak: İHA
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